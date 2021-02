Covid19-Área Ferrol(14-2) Nueva bajada del número de afectados, ochenta y ocho, aunque aumentaron dos en las UCIs

Nueva jornada de alivio si tenemos en cuenta que por décimo día consecutivo y según los datos facilitados por la Consellería de sanidade el número de afectados continúa descendiendo , aunque se advierte un ligero aumento en cuanto a ingresados en las UCIs, podríamos decir que el Área Sanitaria de Ferrol al igual que las del resto de Galicia «está a la baja» si bien en estos casos y si los ciudadanos no cooperan en cualquier momento el «diente de sierra» vuelve a subir. Por eso no queda otro remedio que seguir las recomendaciones que se nos transmiten desde los organismos oficiales y a continuar cuidándonos. No olvidemos que el Área de Ferrol era de las de Galicia la que contaba con menos afectados y a día de hoy ya lo es Lugo y estamos «empatados» con la de Ourense.

En el informe del Sergas de este domingo correspondiente a las 18 horas del sábado se indica que el número de casos positivos es de 1.312, ochenta y ocho menos que en la jornada anterior. El número de ingresados en el hospital «Arquitecto Marcide» es de 134, dos menos que el día anterior de los que 108 se encuentran en planta, y 26, dos más, son los ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos del «Arquitecto Marcide» y del Hospital Naval.

El resto de afectados, 1.178, ochenta y seis menos que en el informe anterior, están guardando la cuarentena en sus domicilios con seguimiento médico telefónico.

El número de altas se ha situado en las 138.

Se efectuaron 610 test PCR que han localizado 55 nuevos casos positivos.

Por último, el número total de muertos por coronavirus se sitúa en los 178 desde el pasado mes de marzo.

EN GALICIA

La Dirección Xeral de Saude Pública de la Consellería de Sanidade informa que, en la última actualización, el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 13.745, de ellos 4.146 son del área de A Coruña, 1.236 de la de Lugo, 1.312 de la de Ourense, 1.787 de la de Pontevedra, 2.140 del área de Vigo, 1.812 de la de Santiago y 1.312 de la de Ferrol.

Del total de pacientes positivos, 222 están en UCI, 775 en unidades de hospitalización y 12.748 en el domicilio. Por el de ahora, en Galicia hay un total de 92.426 personas curadas, registrándose 2.086 fallecimientos. El número de PCR realizadas es de 1.573.165.