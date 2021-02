El PP considera una «grave irresponsabilidad» que Mato no resuelva la falta de medios del parque de bomberos

El concejal del PP, Javier Díaz Mosquera, lamentó hoy que la dejadez del gobierno de Ángel Mato «pueda poner en peligro el trabajo eficaz y profesional de los bomberos del parque municipal» ya que no disponen del camión autoescalera desde el año pasado. “Más de ocho meses lleva desaparecido el camión autoescalera del parque móvil de los bomberos, el vehículo se estropeó en julio y el gobierno no sabe si sirve para reparar, algo inaudito» afirmó el popular.

Sin este vehículo, imprescindible para poder acceder a edificios e inmuebles de gran altura, los bomberos no pueden desempeñar sus funciones con seguridad, «una calamitosa situación que parece no importarle al gobierno local que no ha presentado alternativa alguna para suplir la falta de este vehículo a pesar de la demanda de los bomberos y también de este grupo municipal tal y como trasladamos en varias ocasiones en la comisión de Urbanismo, Seguridad, Servicios y Obras«. “Los bomberos trabajan ahora con la autoescalera que tiene más de 35 años y que se avería constantemente, no saben si pueden contar con este vehículo cada vez que se les presenta una salida de emergencia”.

Para el concejal popular le resulta «increíble» que el parque bomberos de Ferrol tenga que recurrir, en caso de que se produzca un incendio en un inmueble de más de 20 metros de altura, al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón, de menor tamaño, «ya que Narón sí dispone de dos camiones escalera«.

“El gobierno de Ángel Mato no solo está poniendo en peligro a los bomberos de Ferrol con un material muy precario y obsoleto, sino que también está poniendo en peligro a los ferrolanos que puedan necesitar en un momento dado los servicios del camión escalera”, afirmó el concejal Javier García.