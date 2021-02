O Parrulo Ferrol mereció más en Valdepeñas

O Parrulo Ferrol se fue de vacío de su visita al Viña Albali Valdepeñas, a pesar de merecer puntuar, tras caer por 4-2, en el partido aplazado de la 17º jornada de la Primera División, disputado en la tarde del miércoles, en el Pabellón Virgen de la Cabeza (Valdepeñas).

El partido empezaba con el Viña Albali Valdepeñas queriendo tener el balón y con O Parrulo Ferrol realizando una buena defensa, dando Chino el primer aviso con una jugada marca de la casa, de tiro lejano desde quince metros intentando sorprender a Marc García, el cual sacaba una buena mano por alto.

Los ferrolanos no les entraban los nervios y buscaban también ponerse por delante, con un tiro de Adri desde el borde del área que lograba evitar Edu, como también lo intentaba con un córner directo a Iago Rodríguez dentro del área, pero su remate se iba alto por muy poco.

En este intercambio de ocasiones, quienes lograban abrir el marcador eran los locales, con un gol de Catela, en una buena jugada por el lateral del área aprovechando la salida de Marc García para realizar un tiro cruzado colocado al palo. Los ferrolanos intentaban reaccionar intentando ganar espacio sobre la pista, pero aparecía Cainan y en uno de los primeros balones que tocaba lo enviaba a la escuadra desde el borde del área, anotando el 2-0.

A pesar de esto, los jugadores de O Parrulo Ferrol no se venían abajo, buscando recortar distancias con un buen centro de Thalles a Diego Nuñez al segundo palo, pero no lograba llegar por muy poco, mientras que los locales también tenían otra clara ocasión con un balón largo de José Ruiz a Dani Santos y afortunadamente, su tiro cruzado dentro del área se iba fuera.

Había ocasiones muy claras y cualquiera de los dos equipos podía anotar. Hélder tenía su oportunidad con un sprint en el lateral del área intentándolo casi sin ángulo, aunque Edu tapaba bien el primer palo para evitar el gol y, a renglón seguido, Dani Santos lo intentaba desde el borde del área, pero Marc García sacaba un buen pie.

En la recta final del periodo los ferrolanos lo intentaban una y otra vez, con un pase en profundidad de Adri a Miguel al segundo palo, sin lograr concretar e instantes después, Adri volvía a intentarlo con una doble oportunidad en forma de falta en la frontal y rechace, pero Edu volvía a salvar al Viña Albali Valdepeñas.

El esfuerzo de O Parrulo Ferrol no tenía recompensa y los locales eran los que tenían la efectividad con un gol de Álex García al aprovechar un fallo dentro del área de Marc García e incluso pudo hacer el cuarto en la última jugada de periodo, con un gol al segundo palo en una jugada de saque de banda, pero la bocina afortunadamente había sonado un segundo antes, por lo que con el 3-0 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, O Parrulo Ferrol quería ir con todo, subiendo sus líneas, teniendo una buena ocasión con un tiro de Iago Rodríguez que logra sacar bajo palos Xavi Cols, mientras que estos respondían con un tiro lejano de Catela pero Marc García estaba atento bajo palos.

Los ferrolanos no querían que el partido fuese un calco del primer tiempo y Miguel rápidamente salía a la pista como portero-jugador, teniendo la posesión del balón y encerrando atrás al Viña Albali Valdepeñas, teniendo Thalles una buena ocasión con un tiro desde el borde del área que lograba evitar Edu en una gran intervención, aunque en la siguiente llegada ya no perdonaba con un gol en la frontal del área que se le escapaba al cancerbero.

O Parrulo Ferrol iba a por todas con el juego de cinco, buscando el segundo gol que los metiera más en el partido, teniendo Iago Rodríguez un tiro desde el borde del área por raso colocado al palo, pero nuevamente Edu se convertía en una pesadilla. Los ferrolanos lo intentaban de todos los medios posibles, pero una y otra vez el portero salvaba al Viña Albali Valdepeñas de la remontada, que además se encontraban con una pérdida que aprovechaba Chino para anotar desde 25 metros a portería vacía el 4-1.

A pesar de esto, los ferrolanos no le perdían la cara al partido, no bajando el pie del acelerador, buscando ese segundo gol y lo lograban, gracias a un gol de Miguel al segundo palo con el juego de cinco.

Quedaban tres minutos para el final y O Parrulo Ferrol se lanzaba al ataque más todavía con el juego de cinco, teniendo claras ocasiones por medio de Adri, Miguel o Iago Rodríguez, pero todas acababan en las manos de Edu, evitando el gol de los ferrolanos y asegurando la victoria del Viña Albali Valdepeñas por 4-2

Con este resultado, O Parrulo Ferrol continúa con 12 puntos, en el 18º puesto de la tabla. Este domingo volverán a jugar, recibiendo al Levante UD, en la 21º jornada de la Primera División, que se disputará a partir de las 12:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Viña Albali Valdepeñas: Edu, Juanan, Chino, José Ruiz, Cainan – también jugaron – Catela, Xavi Cols, Dani Santos, Álex García, Sergio González y Nano.

O Parrulo Ferrol: Marc García, Isma, Adri, Diego Núñez, Kevin Chis – también jugaron – Iago Rodríguez, Miguel, Miguel Caeiro, Domingos, Hélder y Thalles.

Árbitros: Bustos Caparrós y Ramos Marín (Comité andaluz). Amonestaron a los locales Sergio González y Dani Santos, como al visitante Isma.

Goles: 1-0 Catela min.4, 2-0 Cainan min.7, 3-0 Álex García min.19, 3-1 Thalles min.30, 4-1 Chino min.32, 4-2 Miguel min.37

Pabellón: Virgen de la Cabeza (Valdepeñas).