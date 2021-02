O Esteo visita al siempre complicado Xove

Este sábado O Esteo viajará hasta A Mariña lucense para enfrentarse a la siempre complicada S.D. Xove en un encuentro correspondiente a la décimo quinta jornada de esta primera fase de la Segunda División «B» y programado para las seis de la tarde en el Pabellón del Centro Cívico de Xove.

Los de As Pontes buscan dar continuidad a la buena dinámica de resultados obtenidos hasta el momento en esta segunda vuelta de la competición en una de las canchas más complicadas del campeonato debido a sus dimensiones, superficie y estado de la pista.

Ambos conjuntos llegan a este encuentro con trayectorias antagónicas ya que el Xove no sabe lo que es puntuar en lo que va de segunda vuelta y ocupa la última posición de la tabla clasificatoria con 8 puntos. Mientras que los de As Pontes aun no conocen la derrota en este 2021, sumando cuatro victorias en cuatro partidos disputados en esta segunda vuelta a las que le hay que sumar una quinta cosechada en la última jornada disputada por los ponteses en la primera vuelta, lo que hacen un total de 15 puntos de los últimos 15 posibles, lo que les ha colocado, por primera vez en la temporada, líderes del grupo 1°B de la Segunda División «B».

Los jugadores de O Esteo saben que no deberán fiarse de la posición que ocupa el rival por lo que deberán afrontar el encuentro muy serios y concentrados en defensa y estar acertados en ataque si quieren seguir comandando la clasificación. Los de Xove buscarán sumar los tres puntos para intentar salir del último puesto de dicha clasificación por lo que el encuentro promete ser muy igualado y disputado.

La S.D. Xove esta temporada ha incorporado jóvenes y rápidos jugadores, junto al bloque de jugadores de temporadas anteriores, no pondrá las cosas nada fáciles a los de As Pontes y prueba de ello es que en las cinco temporadas que llevan enfrentándose ambos equipos en la Segunda División «B» en su pabellón, los ponteses solo han conseguido un empate en la temporada 2017/2018.

El encuentro de la primera vuelta disputado en el Pabellón Municipal de As Pontes terminaría con victoria de O Esteo por 5-4, gracias a un gol de Jacobo a pocos segundos del final de un partido igualado y muy disputado por los dos equipos.

Para la disputa de este encuentro el entrenador de los de As Pontes, Abel Cernadas, tiene las bajas seguras de Rubi por lesión y de Cokito por sanción.