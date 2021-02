La Policía Local interpuso 256 denuncias por incumplimiento de las medidas covid entre el 26 de enero y el 17 de febrero

La Policía Local de Ferrol interpuso un total de 256 denuncias por incumplimiento de la normativa covid entre el 26 de enero y el 17 de febrero, el período en el que la Xunta decretó el nivel extremo de restricciones para reducir el número de contagios.

Un total de 73 (28%), fueron por no usar la máscara protectora, 65 (25%) por no respetar el toque de queda, 40 (15%) por reunirse con no convivientes y 35 (14%) por saltar el cierre perimetral. Incumplimientos por parte de la hostelería, de la distancia de seguridad y fumar sin mantener la separación establecida fueron motivo de otras 42 denuncias, 14 cada uno (5,5%). Se interpuso una por consumo de alcohol en la vía pública y ninguna por saltarse la cuarentena el aislamiento oportuno. Al balance de este período se suma un detenido por desobediencia.

El concejal de Seguridad, Germán Costoya, quiso felicitar esta mañana a todos los vecinos de Ferrol “ya que de manera muy mayoritaria están cumpliendo las medidas establecidas” y hizo un nuevo llamamiento a la responsabilidad individual “de aquellos pocos que con su comportamiento irresponsable siguen poniendo en peligro a vida del resto de la población”.