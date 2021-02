Covid19(22-2)-Desde el viernes movilidad entre concellos del Área Sanitaria excepto Moeche y Cabanas

Era muy esperada al mediodía de este lunes la intervención del presidente de la Xunta de Galicia con el fin de que informase sobre las nuevas medidas que se adoptarán a partir del viernes, día 26, sobre el covid19

Los concellos del área sanitaria de Ferrol, excepto Cabanas y Moeche que se quedarán con las mismas restricciones actuales, tendrán apertura de la movilidad intermunicipal de tal manera que los vecinos de Narón y Ferrol podrán trasladarse indistintamente, como en Fene, Ares, Mugardos, As Pontes, etc. En Cabanas y Moeche no podrá abrir la hostelería ni sus habitantes podrán entrar ni salir salvo para las cuestiones básicas.

En el Área Sanitaria ( comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal), que tienen una incidencia de entre 250 y 500 casos por cada 100.000 habitantes, la hostelería podrá abrir hasta las seis de la tarde, sólo para el consumo en terraza que podrá ocuparse hasta el 50% de la ocupación. También estarán permitidas las reuniones con cuatro personas no convivientes y los centros comerciales se abrirán durante los fines de semana.