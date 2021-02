FeC presenta dos mociones centradas en la zona rural y una tercera relativa a la juventud

Este martes en rueda de prensa el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, presentó las tres mociones que el grupo municipal llevará a un extenso Pleno el próximo jueves para su debate.

Las mociones inscritas son textos «muy sencillos pero con contenido de vital importancia» para los vecinos y vecinas del rural de Ferrol, “creemos que estas mociones vienen derivadas de la falta de participación que el gobierno local fomenta con toda la ciudadanía” decía Suárez, “pues no hay ningún mecanismo de interlocución directa con el vecindario para poder trasladar los problemas diarios en materia de servicios o infraestructuras” afirmaba el portavoz de FeC.

La primera de las mociones tiene que ver con una serie de actuaciones de mejora en Serantes, una de las zonas más populosas del rural con casi 4000 habitantes y que ya viene reclamando desde hace tiempo cuestiones muy concretas que recogen en la moción. Las aceras que conectan Serantes con Ferrol fueron iniciadas durante el mandato de FeC, “y se finalizó la primera fase dejando la segunda muy avanzada, por lo que no entendemos porque aún no están iniciadas las obras que garanticen la seguridad peatonal y viaria en esa zona tan peligrosa” apuntaba el edil; otra de las reclamaciones que vienen de lejos es la seguridad en la carretera del astuto y todo lo continúo que va desde la carretera de Cobas, “ya que una zona de mucho tráfico y gran velocidad que causa un elevado riesgo para la seguridad vial por falta de mecanismos de señalizaciones o sistemas de control del tráfico rodado que permitan garantizar la plena seguridad” comentaba Suárez; asimismo, en el mandato de FeC se inició una obra importante que dio acceso mediante aceras a la Iglesia Parroquial de Serantes desde la Avenida 19 de Febrero y que “tal y como estaba proyectado, pedimos que se incluya en el presupuestos municipal el tramo desde la Iglesia hasta la Avenida de Grandal” explicaba el concejal. Además de estas demandas también se recogen otras actuaciones como la necesidad de un aparcamiento que dé servicio a gran afluencia de personas hacia universidad, las viviendas sindicales, el centro de salud… y el planteamiento de unas nuevas aceras que vayan desde el campo de entrenamiento del Racing hasta la Avenida 19 de Febrero.

Todas estas peticiones “son obras de suma importancia, de no alto valor económico pero sí alto valor social y que los vecinos y vecinas de Serantes vienen reclamando desde hace tiempo” remarcaba Suárez, para continuar explicando que “las realizamos de una manera constructiva y positiva, y tratando de llegar a acuerdos con un gobierno que creemos debe buscar los consensos necesarios en estos tiempos tan complejos”.

La segunda de las mociones también es relativa al rural, en concreto a Prioriño que comprende O Confurco y O Pieiro, teniendo en este último lugar problemas de suministro de electricidad y agua. Nombradamente en todo el Prioriño no disfrutan de una efectiva red de conexión a internet, algo que había debido de estar garantizado como un servicio público esencial. En el concreto a O Pieiro y a sus problemas de agua y luz, que son un denominador común en muchas zonas rurales y que ocasionan grandes inconvenientes a los vecinos y vecinas del lugar. Por ello, “pedimos que el gobierno local haga de intermediario entre las empresas responsables de estos suministros y el vecindario para mejorar estos servicios y evitar futuros cortes de luz y abastecimiento de agua” solicitaba Suárez y finalizada con una paradoja, pues “muy próximo está el puerto exterior que disfruta de la máxima calidad en el sumnistro de agua, electricidad e incluso internet, mientras los vecinos y vecinas no lo tienen”. Recordaba también “que todos y todas en alguno momento luchamos porque los ciudadanos de la zona rural no fueran de segunda categoría” y para que esto no suceda “tiene que darse acciones concretas con partidas específicas que conviertan en una realidad que la zona rural tenga la misma equivalencia que vivir en la zona urbana” finalizada el portavoz.

La última de las mociones es relativa a la juventud, “si alguien puede verse perjudicada en una ciudad donde la falta de empleo, la pérdida de población y la situación de la tasa de riesgo socioeconómico de entrar en exclusión social es muy elevado son los jóvenes y chicas de nuestra ciudad” decía el edil. Por eso, desde Ferrol en Común consideran que “hace falta una actuación decida, una actuación local y por eso proponemos la creación de un Plan de Juventud transversal que abarque a todas las arenas que puedan satisfacer las necesidades en materia de empleo, vivienda, educación, bienestar físico y emocional y creación cultural” explicaba Suárez, para que todo eso sea posible es necesario establecer canales de diálogo y acreditar partidas presupuestarias para que hagan de Ferrol “una ciudad de oportunidades”, finalizaba el portavoz de FeC.