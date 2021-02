El PP insta al gobierno de Mato a que de «forma inmediata» ponga a disposición del parque de bomberos los medios necesarios para garantizar un servicio adecuado

El concejal del PP, Javier Díaz Mosquera, lamentó la despreocupación del gobierno de Ángel Mato con respecto a la falta de medios que tiene el parque municipal de bomberos en estos momentos. “Los bomberos llevan más de ocho meses sin el camión autoescalera, un vehículo fundamental para poder llevar a cabo actuaciones en edificios de gran altura” en una ciudad como la de Ferrol «donde hay un importante número de inmuebles que tienen entre 20 y 30 metros de altura«, denunció.

Díaz Mosquera recordó que este vehículo fue adquirido en el año 2015 para aumentar y mejorar la dotación del parque móvil de bomberos, que cuenta con otro camión escalera de más de 30 años de antigüedad que presenta constantemente problemas. “Los bomberos se ven obligados a utilizar un camión de más de 30 años que no estabiliza bien, la escalera no se extiende completamente, no tiene revisiones recientes ni mantenimiento poniendo en peligro su trabajo y la seguridad de los ferrolanos y ferrolanas” advirtió.

«Está claro que con un camión en el taller desde hace ocho meses y con otro que se avería a diario los bomberos no pueden presentar un servicio adecuado. Ferrol no se merece este trato y los profesionales que se juegan la vida en las intervenciones necesitan una mejor dotación de medios para cumplir con sus funciones y dar tranquilidad a los vecinos y vecinas. Es de vital importancia que los servicios de extinción de incendios de Ferrol dispongan de todos los medios necesarios para atender las emergencias que puedan surgir” señaló.

El gobierno de Ángel Mato «no ha ofrecido ninguna alternativa eficaz, demostrando su nula sensibilidad con este tema y dejando a los bomberos en una situación difícil y peligrosa«. “Si se produjera una situación de emergencia en un edificio de gran altura, un rescate en acceso por ventana o la revisión de tejados los bomberos tendrían que demandar medios materiales a otros municipios vecinos, algo realmente insólito” reveló.

Por eso, desde el PP a través de esta moción demandan al gobierno de Mato que «de manera inmediata y mientras no se repare el camión autoescalera dé una solución a la falta de medios, poniendo a disposición un camión autoescalera o un camión autobrazo que permita realizar los trabajos con seguridad tanto para los bomberos como para los vecinos y vecinas. Además de que se comprometa a adquirir en propiedad el camión autoescalera que viene prestando servicio en nuestra ciudad desde el 2015 una vez esté arreglado y con plenas garantías de funcionamiento«, concluyó el concejal Javier Díaz.