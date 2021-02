El PP saca adelante una iniciativa para «exigir» al Gobierno la construcción en Ferrol de un buque para la Armada

El PPdeG ha sacado adelante en solitario una iniciativa parlamentaria en el pleno de la Cámara gallega por la que se «exige» al Gobierno central que dé luz verde a la construcción de un buque de acción marítima (BAM) para la Armada española con el objetivo de dar carga de trabajo al astillero de Navantia en la ría de Ferrol.

El texto, promovido por el PPdeG en la sesión ordinaria del pleno celebrado este miércoles, ha contado con el único respaldo de los populares. Tanto PSdeG como BNG han votado en contra de una proposición en la que ven «cosmética» y un intento por «esconder» la responsabilidad en la situación de la comarca de Ferrolterra que tiene el PP por sus años al frente del Gobierno central.

La proposición llevada al Pazo do Hórreo este miércoles corresponde a la estrategia del PP con la que pretende forzar, a través de iniciativas plenarias a nivel local, autonómico y estatal, al Gobierno a adoptar medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros ferrolanos como vía para «garantizar el futuro para los trabajadores y para toda la comarca«, que atraviesa, en palabras del diputado Miguel Tellado, una «situación límite y dramática» de la que responsabiliza al PSOE con «la complicidad» del BNG «por haber hecho presidente» a Pedro Sánchez.

«Cada vez que gobernó el PSOE, a Ferrol le fue mal», ha espetado Tellado, que ha reivindicado que si el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez quiere atajar esta situación «puede hacerlo en el próximo Consejo de Ministros» para encargar trabajo para unos astilleros que «hasta bien entrado 2022″ no empezarán a cortar chapa para la construcción de las fragatas F-110.

Durante su turno, la oposición (que presentó enmiendas al texto original que no fueron aceptadas por el PP) afeó el «oportunismo» que, a su juicio, mueve a los populares a presentar iniciativas como esta u otras relacionadas con empresas gallegas en crisis como la central de Endesa en As Pontes o la factoría Siemens-Gamesa en As Somozas, con las que pretenden hacer quedar «de malo» al Gobierno central.

Estas últimas palabras corresponden a la intervención del diputado socialista Pablo Arangüena, que tiró de ironía para apuntar que el PP «hace una crítica tan feroz como impostada» en la que «el Gobierno central va en contra de Galicia como el malo de las películas de James Bond».

En su intervención, el diputado socialista defendió la actuación del Gobierno central tras la llegada de Pedro Sánchez, que se encontró una Navantia «en quiebra» tras el paso del PP por Moncloa.

Por su parte, el parlamentario del BNG Paulo Ríos calificó de «cosméticas» y «fantasmas» las iniciativas del PP que promueven demandas ante el Gobierno central porque «no les cuestan nada y parece que hacen algo». El Bloque planteó una enmienda a la iniciativa para dedicar el astillero de Fene a la eólica marina que no fue aceptada por el grupo proponente.