El Racing ganó al Celta B (2-0) y consolida su candidatura a la fase de ascenso

David Rodríguez fue el autor de los dos goles de la victoria en el primer tercio de partido

El Racing Club Ferrol dio un paso de gigante en su objetivo de lograr colarse entre los tres primeros clasificados y consolidar una plaza para la fase de ascenso de categoría. El equipo de Cristóbal Parralo volvió a dar un golpe de autoridad y sumó su segunda victoria consecutiva ante el filial del Real Club Celta de Vigo y a cuatro días de vencer, también en A Malata, al primer equipo del Real Club Deportivo de La Coruña.

La victoria verdiblanca se consolidó en el primer tramo del partido. El equipo ferrolano llegó con mordiente al área defendida por Sequeira y tuvo su premio. La primera aproximación del equipo de Onésimo Sánchez fue un disparo flojo de Manu Justo a las manos de Diego Rivas en los primeros minutos del enfrentamiento. También lo intentó el Racing en los primeros instantes con un superactivo David Rodríguez que entregó el esférico a las manos de Sequeira.

El Racing rachó pronto el marcador inicial, concretamente en los primeros 9 minutos. Juan Peñaloza asistió a Joselu que disparó a puerta, rechazó el portero Sequeira y David Rodríguez aprovechó el segundo balón para batir al guardameta celeste.

A partir de aquí el Racing llegó mejor al área viguesa. Así un centro de Fernando

Pumar posibilitó el remate cruzado de Fer Beltrán que no entró entre los tres palos.

Posteriormente un centro de Peñaloza obligó a Lucas Cunha a despejar a córner. El Celta B pudo conseguir la igualada tras un centro peligroso de Bruninho que Diego Rivas despejó con los puños.

Pero el Racing logró consolidar su victoria con el segundo tanto de David Rodríguez que remató de cabeza un centro de Pep Caballé. Corría el minuto 29 de partido y todavía quedaban 60 largos minutos de enfrentamiento para un Celta B tenía que

realizar una remontada histórica ante un Racing en racha y con más mordiente ofensiva. Con 2 a 0 a favor de los ferrolanos se llegó al final de los primeros 45 minutos.

En el descanso Onésimo Sánchez movió el banquillo. Entró Sergio Carrera en sustitución de Barri. El técnico del filial vigués buscó la reacción del equipo que no llegó salvo tímidas aproximaciones al área defendida por Diego Rivas. Movió más

fichas el entrenador visitante pero no consiguió doblegar a un Racing que defendió eficazmente la renta conseguida en el primer tiempo. Al final victoria ferrolana, la segunda consecutiva y el conjunto de Cristóbal Parralo que no conoce la derrota desde que se hizo cargo de la dirección técnica del equipo hace tres partidos.

El Racing se colocó a un punto de los tres primeros puestos.

Ficha técnica:

Racing Club Ferrol: Diego Rivas, Diego Seoane, Fernando Pumar, Quique Fornos, Elsinho, Yeferson Quintana, Juan Peñaloza (Dani Abalo, min 90), Fer Beltrán, David Rodríguez (Dani Nieto, min 65), Pep Caballé (Juan Viacava, min 90), Joselu

(Nathan, min 75)

Real Club Celta de Vigo-B: Sequeira, Lucas Cunha, Brian Ferrarés, Pampín, Alfón, Manu Justo (Josipovic, min 66), Solís (Iker Losada, min 56), Markel Lozano, Bruninho (Miguel Rodríguez, min 56), Kevin Soni (Lautaro, min 66), Barri (Sergio

Carrera, min 45)

Goles: 1-0, min 10: David Rodríguez; 2-0 min 29: David

Rodríguez.

Árbitro: Alberto González Hernández (Castilla y León) auxiliado por Alejandro Cubas Sánchez y José Joaquín Baltasar. Amonestó a Manu Justo y a Markel Lozano por el Real Club Celta de Vigo- B y también mostró cartulina amarilla a Fer Beltrán del Racing Club Ferrol.

Campo: A Malata