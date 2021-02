Gran brillantez en la celebración, en Ferrol, del 484 aniversario de la Infantería de Marina

La Infantería de Marina cumple el sábado, día 27, su 484 aniversario y con ese motivo tuvo lugar en la mañana de este viernes, en el Quartel de Dolores, sede del Tercio del Norte, en Ferrol, una Parada Militar presidida por el Coronel Comandante José María Sanz Alisedo. Un acto que no pudo tener el esplendor de otros años debido al Covid pero que sin embargo tuvo gran brillantez dentro de la sobriedad de la Armada y sirvió una vez mas como homenaje a los infantes de hoy y a los del pasado. El buen tiempo colaboró con la celebración de los actos.

En el patio de Armas se encontraban formadas al mando del Capitán José Joaquín Perales Garat , una compañía mixta compuesta por tres secciones, una escuadra de Gastadores, y la Unidad de Música, al mando del capitán músico Luis García Cortizas. En esta ocasión el acto se celebró dentro de la intimidad del Tercio del Norte, sin invitados y cumpliendo las normas sanitarias.

COMIENZAN LOS ACTOS

A las doce menos cinco se incorporó a la formación la Bandera Nacional a la que se le rindieron los honores de ordenanza.

Pocos minutos después llegó al Patio de Armas el Coronel Comandante José María Sanz Alisedo que tras pasar revista a las fuerzas saludó a las representaciones de la Armada presentes y dio comienzo la ceremonia de conmemoración de la creación del Cuerpo.

EFEMÉRIDES

Se dio lectura a un breve reseña sobre la historia del Cuerpo de la Infantería de Marina, sus gestas, lugares de hazañas, y participación en campañas , destacando su creación en el año 1537 “como respuesta estratégica a la necesidad de mantener la posición española en el Mediterráneo y contener la presión creciente que ejercía sobre Europa el poderío turco”.

«Desde el año 1815 el Cuerpo es de pleno derecho “Tropa de la Casa Real“ distinción concedida por Fernando VII en atención al esforzado comportamiento de los Regimientos Reales de Marina en la Guerra de la Independencia.

Los infantes de Marina siempre han sabido hacer honor de sus privilegios en combate, es por eso que como todos los años se evoca el ímpetu demostrado en Lepanto, Isla Tercera de las Azores, San Salvador de Brasil,Tolón, Argel, Bailén, Tolosa, Cantavieja, San Pedro Abanto, Parang y Jaló en Filipinas, Cuba, Larache o más recientemente en cumplimiento de la Comunidad Internacional en operaciones de Mantenimiento de la Paz, en Bosnia-Herzegovina, Irak, Haití, Líbano, aguas de Somalia , Afganistán o Cabo Verde».

Desde 1878 el Cuerpo de Infantería de Marina tiene como Santo Patrono a San Juan Nepomuceno, el santo del sigilo sacramental.

Tras la lectura del Real Decreto de 10 de julio de 1978 por el que se ratifica la antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina, que fue contestado con un ¡Viva España! se procedió a la ceremonia de transmisión del legado espiritual e histórico.

TRANSMISIÓN DEL LEGADO ESPIRITUAL E HISTÓRICO

Un acto emotivo fue el de la ceremonia de transmisión del legado espiritual e histórico del que es responsable de mantenerlo el Comandante General de la Infantería de Marina.

El infante más antiguo en servicio, el teniente coronel de IM José Andrés Díaz Barro acompañado por el Coronel Sanz Alisedo y el guión de la Unidad hizo entrega del Texto del Real Decreto que fija la antigüedad del Cuerpo en el año 1537 al soldado más moderno de los presentes, Alejandro Barroso Román.» Te hago entrega de este legado como símbolo de transmisión de la herencia espiritual y moral del Cuerpo de Infantería de Marina»

Este sencillo y simbólico acto representa la transmisión de generación en generación del glorioso legado moral e histórico de los infantes de Marina y el mantenimiento de su espíritu de Cuerpo que se hereda de los predecesores y que todos los infantes de Marina están obligados a custodiar y a difundir, “como guía y permanente ejemplo de las generaciones futuras”.

«AMIGOS DE LA INFANTERÍA DE MARINA»

A continuación se procedió a la concesión de la distinción de «Amigos de la Infantería de Marina», que pretende premiar a aquellas personas, instituciones o empresas que han mantenido una relación especial con la Infantería de Marina, demostrando su aprecio al Cuerpo y forjando un vínculo de unión y compromiso con el mismo.

En esta ocasión la distinción recayó en José Luís Martínez Sanjurjo, alcalde de Órdenes, Ángel Torreiro Freire, presidente de la Asociación de empresarios Ferrolterra; José Luis Olazabal Ibars, oficial del Cuerpo Nacional de Policía; y al Capitán de Navío (r) José María Blanco Núñez.

El coronel Sanz Alisedo les entregó a cada uno de ellos un recuerdo así como una bandera de España con el nombre de los nuevos «Amigos de la Infantería de Marina»

José Luis Martínez Sanjurjo

Desde su toma de posesión como alcalde de Órdenes en 2016 ha mantenido el estrecho vínculo que el Tercio del Norte tiene con su localidad, cuna del soldado laureado Manuel Lois García, organizando anualmente el merecido homenaje al héroe en el que siempre se ha recibido a la Infantería de Marina con gran cariño.

Ángel Torreiro Freiros

Actualmente presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra. En los últimos 25 años ha apoyado al Tercio del Norte en el mantenimiento de sus vehículos prestando apoyo técnico, cediendo en ocasiones equipos y adelantando repuestos críticos, en muchas ocasiones de manera desinteresada contribuyendo significativamente al alto grado de operatividad de la unidad.

José Luís Olarabal Ibars

Es oficial del Cuerpo Nacional de Policía. Mediante su intervención desinteresada, personal de la Compañía de Policía naval ha tenido oportunidad de realizar cursos de seguridad en la Academia Galega de Seguridade, contribuyendo así a mejorar su preparación y a la reinserción laboral del personal que cesa su vinculación con la Armada. Esta colaboración se mantiene actualmente.

José María Blanco Núñez

Capitán de Navío (r). Por su magnífica contribución al estudio, investigación y difusión de la Historia de la Armada en general y muy particularmente a la del Cuerpo de Infantería de Marina. Sus estudios, trabajos y conferencias han contribuido en gran manera a da a conocer a la opinión pública los casi cinco siglos de Historia que la Infantería de Marina lleva al servicio de España por tierra y por mar .

DECÁLOGO DEL INFANTE DE MARINA

Seguidamente la Fuerza hizo pública la aceptación de los valores que presiden el comportamiento de los infantes de Marina recitando el cuarto mandamiento de su Decálogo “Siempre seré respetuoso con las tradiciones del Cuerpo, estaré orgulloso de su historia y nunca haré nada que pueda desprestigiar su nombre”.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Seguidamente se realizó un homenaje a los caídos por España, «a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor”.

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron.Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron, por eso como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

El capellán castrense, Adolfo del Río Sendón, rezó una sencilla oración y el alcalde de Órdenes y el Coronel Torres, acompañados por el coronel Sanz Alisedo depositaron una corona de laurel ante un monolito junto a un pebetero, mientras sonaba «la muerte no es el final» y se efectuaba un disparo de salva de fusilería.

HIMNO DE LA INFANTERÍA DE MARINA

Seguidamente todos los presentes, acompañados por la Unidad de Música, entonaron el himno de la Marcha Heroica de la Infantería de Marina :

“Infantes de Marina marchemos a luchar, la Patria engrandecer y su gloria acrecentar, nobleza y valentía nuestros emblemas son: no abandonar la Enseña al ruido del cañón porque morir por ella es nuestra obligación”…. “Gloria a los valientes que por mar y tierra heroicamente murieron defendiendo su Bandera. Sigamos su ejemplo de valentía sin par, que los Infantes de Marina gloriosamente saben triunfar”.

Finalizaron con actos con la retirada de la Bandera Nacional a la que se le rindieron los honores de ordenanza.

Y como final no faltó la «foto de familia» del coronel Sanz Alisedo y los nuevos «amigos de la Infantería de Marina»