Nueva concentración de trabajadores de Galicia Textil contra el ERE empresarial

La lucha por la defensa de los puestos de trabajo continúa por parte de los trabajadores de galicia Téxtil de Xuvia-Neda. La representación sindical se concentró en la mañana de este viernes delante del edificio de la Xunta de Galicia en Ferrol, después de que tras pasar una semana de la reunión con el Director del IGAPE y la Secretaria General de Relaciones Laborales aun no han recibido noticias de las gestiones que la Xunta se comprometió a hacer delante de la empresa.

Los representantes sindicales señalan que «No podemos más que manifestar nuestro malestar con la dejadez y la falta de acción que percibimos por parte del gobierno de la Xunta. Una vez más está mostrando su incapacidad para actuar frente a la desertización industrial que estamos padeciendo en la comarca. Les llena la boca haciendo declaraciones propagandísticas, pero cuando pueden demostrar con los hechos su compromiso con la defensa de los puestos de trabajo no están ni se les espera».

Indican que esperan que la Autoridad Laboral «haga su trabajo y no autorice el ERE en base a las irregularidades puestas encima de la mesa por la representación sindical»

Los representantes de los trabajadores esperan que las irregularidades producidas en el transcurso de la negociación del ERE así como la inexistencia de las causas alegadas por la empresa conduzcan a que la Autoridad Laboral finalice dejando sin efecto la medida del despido colectivo. «De lo contrario, estaríamos delante de un uso perverso de la Ley por parte de la empresa y de un mirar para el otro lado de la administración».

Los representantes de las trabajadoras de Galicia textil acudirán el miércoles, día 3 de marzo al Parlamento de Galicia. Continuando con las medidas adoptadas para intentar que la Xunta de Galicia intervenga en el conflicto, dentro de la Comisión de Industria del Parlamento gallego, el BNG presentará una proposición no de ley en la que se insta a la Xunta a hacer las gestiones necesarias delante de la empresa para salvar los puestos de trabajo.Asimismo, se insta al gobierno gallego a que revise la concesión del uso de la Presa do Rei por parte de la empresa en caso de que ésta no se comprometa con el mantenimiento del empleo en la Fábrica.