Héctor Souto no continuará como entrenador de O Parrulo Ferrol, en una decisión que ha sido comunicada en rueda de prensa tras el partido de este sábado ante Aspil Jumpers Ribera Navarra, en el Pabellón de A Malata.

La derrota ante los tudelanos “deja al equipo en una situación muy complicada” afirmaba Héctor Souto, queriéndole agradecer a los jugadores “que remasen hasta el último minuto”, como también a los 250 espectadores que han podido estar en el Pabellón de A Malata “que empujaron muchísimo, sobre todo en el minuto y medio final se podrá recordar por mucho tiempo por cualquiera de nosotros”, porque en un momento “tan complicado de la temporada, en un partido tan importante para nosotros con este resultado que nos aplaudan de esta manera y no haya silbidos es de salientar.”

El entrenador ha querido comunicar “la decisión conjunta, tanto mía, como de la junta directiva que lo entendió, de dejar el cargo en este mismo momento”, porque entiende que “en este momento es mejor que venga otra persona a acompañar a los jugadores a sacar más rendimiento.”

Héctor Souto afirmaba que en estos momentos “hay posibilidades de salvarse, puede venir alguien que pueda dar un nuevo aire al equipo en los partidos importantes que quedan” con partidos en A Malata ante rivales directos “como es Córdoba Patrimonio de la Humanidad o Pescados Rubén Burela”, entre otros, por lo que a la persona que recoja su testigo le deseaba “la mayor de las suertes, que consiga los mayores resultados posibles, porque por todo lo que peleé era por un O Parrulo Ferrol que teníamos muy bien encaminado en la temporada pasada y que, desgraciadamente en este año, tiene las alas un poquito más cortas y no da volado tanto como el año pasado”, pero a pesar de esto “peleamos mucho para intentar meter al club en una zona media de la clasificación, pero, desgraciadamente, la idea se nos vino un poco abajo durante esta temporada.”

La idea de Héctor Souto era “dejar al equipo con más puntos de los que tenemos ahora”, reconociendo que esta decisión “era algo que llevamos hablando de manera conjunta durante todo este tiempo”, queriéndole agradecer a la junta directiva “su confianza, a pesar de todos los resultados adversos, aún hace dos días volvieron a confiar en mí, pero esta decisión está tomada desde hace días.” Esta decisión no se ha anunciado antes “porque el carrusel de partidos de este mes no la hacía factible” y ahora “hay un parón de quince días en el que se puede recuperar a la gente”, en el que “los jugadores se van a recuperar tras los días libres que van a tener” y ahora “es un momento idóneo, porque va a haber parones de selecciones constantemente, se va a poder entrenar que es un poco lo que carecemos en esta temporada y hay jugadores suficientes para lograr resultados, si se llevan a los rivales a partidos igualados.”

Héctor Souto reconocía que “me he vaciado y he dado mi máximo, no se si mi máximo era suficiente o no a la hora de trabajar”, en una dinámica “en la que te vas metiendo y todos los entrenadores cuando llegan a este punto, tienen la misma situación por la que estoy pasando”. La junta directiva “por suerte siempre me ha acompañado en todo este camino”, los jugadores “me arroparon siempre”, como también quería agradecer a su familia y a su pareja “que siempre están ahí empujando”, pero eran “muchas las circunstancias para que crea que esta es la mejor decisión”, porque cuando “trabajas duro durante 31 semanas, las cosas no salen y los resultados no se consiguen, es muy difícil hacer creer a los jugadores una idea que no está resultando”.

Esta decisión “no tiene vuelta atrás y es una decisión que tengo muy meditada, no ha sido tomada en caliente, muy meditada, hablamos de esto hace un tiempo, volvemos a retomar esta idea ahora y lo hago ahora porque hay que ser valientes, porque no tomar una decisión es la peor de las decisiones posibles.”

En este tiempo que ha entrenado a O Parrulo Ferrol “ha sido un orgullo poder pisar el Pabellón de A Malata como entrenador local, heredando de Diego Ríos una A Malata llena que arropaba muchísimo a su equipo, conseguimos mantenerla una temporada más, que estuvieron muy contentos con nuestro rendimiento y en esta temporada, tan solo la tuvimos en dos partidos y luego ya no la hemos tenido.” En el partido de hoy, cuando saltaron a la pista “le comentaba al delegado Manel que se me erizaban los pelos, se me ponían de punta, porque el club tiene una afición increíble y es algo que identifica a O Parrulo Ferrol, es un club de su gente, de su ciudad, de su afición, de su Escuela y de sus monitores, que tienes que querer por siempre y para siempre, porque la gente es sensacional”, por lo que les quería agradecer “la temporada anterior, en la que disfruté muchísimo, me llevo momentos inimaginables y para cualquier entrenador que pueda disfrutar de un pabellón como este” como también pedía disculpas “por los resultados de esta temporada y no sacar más rendimiento de lo que sacamos”, por lo que esperaba que “puedan disfrutarlo en los próximos partidos, creo que Ferrol se merece estar en Primera División.”

El mensaje que le dio a los jugadores antes de la rueda de prensa cuando les comunicó la decisión “es la misma” que estaba dando públicamente. Les había dicho que “se puede, que hay que recuperar las fuerzas, ordenar las ideas un poquito, ir de frente a los partidos, alguna oportunidad va a haber, si esa alguna entra ganarán el partido y podrán conseguir puntos”, donde la clave “no es ir a intentar ganar a los grandes de la liga, sino de seleccionar los partidos en los que hay que sacar los puntos y creo que se puede hacer.”

Iván López: “Ha mirado por el club y no por él”

El director deportivo de O Parrulo Ferrol, Iván López, reconocía que “esta decisión ya la habíamos hablado varias veces” y en estos momentos “no tenemos a nadie mirado, hoy no es el día para hablar de eso”, sino para agradecerle a Héctor Souto “todo su trabajo, se vació y dejó todo lo que tenía aquí”, por lo que quería “acompañarlo en esta decisión” y desde la junta directiva “empezaremos desde hoy a trabajar para ver lo que podemos hacer.”

Estas conversaciones “las habíamos tenido ya hace dos meses, le animamos y lo empujamos a que siguiera”, porque desde la junta directiva “no creemos que situación del club sea culpa de Héctor Souto”, porque la situación “es un cúmulo de circunstancias, derivadas de esta pandemia y al final la pelotita no entra tampoco y que te llevan a todo esto.” Los jugadores “también estaban en la misma línea, creen que no es la mejor de las decisiones y por eso seguimos adelante”, reconociendo que “no podemos obligarle a seguir aquí, si una persona que está trabajando en su día a día, está trabajando y ve que no es capaz, es de agradecer esta decisión ya que es de valientes, porque ha mirado por el club y no mira por él, porque lo más fácil sería acabar la temporada.”