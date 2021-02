El doctor Javier Pereira Beceiro nuevo colaborador de Galicia Ártabra

Galicia Ártabra cuenta con un nuevo colaborador Javier Pereira Beceiro un destacado miembro del mundo de la Medicina que ejerce como urólogo del Área Sanitaria de Ferrol.

Señala que «viendo los graves problemas de listas de espera que está ocasionando la pandemia del covid por un lado, y la reticencia a acudir al médico por otro, he pensado que podría ser interesante para la ciudadanía la publicación de una serie de artículos pequeños con síntomas urológicos que, en caso de presentar una persona, debería consultarlo con rapidez. Algo titulado como «Síntomas que no debes dejar sin consultar» o «Síntomas que no debes dejar pasar por alto», con objeto de concienciar a la ciudadanía».

Nos alegramos de su incorporación al grupo de colaoradores y esperamos que sus trabajos sean del interés de los lectores de Galicia Ártabra.

Javier Pereira Beceiro

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela.

Médico Especialista vía MIR de la Especialidad de Urología, en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, con plaza en propiedad por Oposición desde 2019 en el Servizo Galego de Saude, en el Área sanitaria de Ferrol y de de la Especialidad “Medicina Familiar y Comunitaria”, con plaza en propiedad por Oposición desde el 2010 en el Servizo Galego de Saude, en el Área sanitaria de Ferrol

Médico Especialista en Cirugía Laparoscópica otorgado por la Universidad de Santiago de Compostela.

Médico de Urgencias Hospitalarias, con plaza en propiedad por Oposición desde el 2005 en el Servizo Galego de Saude, en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Único médico de Galicia, y posiblemente de España, con 3 plazas en propiedad en el Sistema Nacional de Salud, las 3 ganadas por oposición.

Certificado Médico de Emergencias (CME) de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), máxima acreditación otorgada por la Sociedad, por méritos académicos, laborales y por oposición.

Master en Cáncer de Próstata Avanzado de Universidad de Salamanca, y auspiciado por la Asociación Española de Urología 2019-2021, en Urología funcional, Femenina y Urodinámica de la Asociación española de Urología y la Universidad de Salamanca 2019-2020 y en Uro-Oncología por la Universidad Cardenal Herrera 2018-2019.

Títulos de Experto en Litiasis Urológica por la Universidad Francisco de Vitoria 2020 y en Cirugía Urológica Avanzada por la Universidad Europea de Valencia 2019.

Títulos de Postgrado Universitario en “Patología Trombótica”, otorgado por la Universidad de Navarra en 2013 y de Postgrado Universitario en “Publicación y Comunicación Científica” por la Universidad de Barcelona” en 2014.

Títulos de Instructor Internacional de Soporte Vital Avanzado y Atención Cardíaca Urgente otorgado por la Sociedad Americana del Corazón (AHA) y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y de Instructor de Soporte Vital Avanzado Pediátrico y Neonatal, otorgado por la Sociedad Española de Pediatría.

Títulos de Instructor para el Curso FCCS “Fundamental Critical Care Support” auspiciado por el American College of Emergency Physicians, el American College of Surgeons y de “Capacitación en Medicina Hiperbárica” otorgado por el Institute Nationale di Plongeé Profesionale de Francia, válido para el ejercicio de la Medicina Hiperbárica para cualquier empresa internacional.

Experto en Atención Inicial al Paciente Politraumatizado, con la obtención de los títulos del ATLS de la Academia Americana de Cirujanos, y del Hospital La Paz, de Madrid, y el hospital Marqués de Valdecilla, de Santander.

Es miembro de la corporación municipal del concello de Narón desde el año 2.019.