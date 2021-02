Ola Ferrol-Pintoras ferrolanas en el recuerdo, centenario de una imprenta, Puerto Magno

Carlos Barcón, pintor.

PINTORAS FERROLANAS EN EL RECUERDO

Cuando tuve ganas y ocasión, ya de muy joven, de iniciarme en el mundo de la pintura, en nuestra ciudad había un buen número de pintores, y no los voy a nombrar, pero existían muy pocas mujeres pintoras e incluso algunas de ellas, a las que conocí, que pintaban muy bien, al casarse muchas de ellas dejaron de pintar y hoy, transcurrido mucho tiempo, posiblemente se lamentan de ello. Pero como digo, las mujeres pintoras escaseaban. Pero en esta época actual, no se puede hablar ya de mujeres artistas y de hombres artistas, sino de artistas en su total acepción, que, a través de sus específicas experiencias y en contacto con la realidad, van realizando unas obras que son, en primer lugar, resultados y trasuntos de una época, de unos conceptos de espacio y tiempo, y de unas urgencias expresivas, mucho más que de las categorías de sensibilidad que puedan hacer posible, la pertenencia o no, a un sexo determinado.

Y ya finalizado el 37 Salón de la Mujer en la Pintura, que viene anualmente organizando la veterana Sociedad Artística Ferrolana, no quisiera dejar en el olvido a algunas de estas mujeres pintoras a las que tuve el privilegio de conocer y tratar y por lo menos citarlas.

Y muy a vuela pluma quisiera hacer un breve recuerdo de alguna, no todas, de estas mujeres ferrolanas que practicaron la pintura, como era el caso de mi siempre apreciada amiga Cachita Núñez, que pintó hasta sus últimos días de su vida; Josefina Silvar, mujer elegante, cordial, amena, buena pintora; María Luisa (Chola) Núñez, exquisita en su trato, afectuosa, amena que expondría por primera vez en Pontedeume; Eva Freijomil, siempre cordial, seria y apasionada por la pintura; Maruja Yáñez, la sencillez, siempre con su sonrisa, con su amabilidad; la francesa, afincada en Ferrol, Isabelle Dopico, abierta, elegante, comunicativa; la asturiana de Luarca, Carmen

Palacios, profesora, poeta, buena dibujante y pintora, alumna que fué del recordado Segura; Kalala González, con un buen historial artístico como significada pintora; Mercedes Prieto, simpática, abierta, cordial y enamorada de su arte; Betty Millarengo, también poeta y siempre amena, volcada en su arte; Elena Cabalero, profesora, estudiosa de la pintura, muy culta y preocupada por el arte; Carmen Bellas, con una buena pintura, aunque poco conocida en Ferrol; Pilar Rego, también con muchas exposiciones, y que acaba de fallecer en el pasado mes de octubre; Mercedes (Chicha) Ramos Valcárcel, que aunque nacida en Cedeira, su vida transcurrió en Ferrol, siendo profesora en la Compañia de Maria, y celebrando sus primeras exposiciones en la villa cedeiresa; Rosa Terrones, tranquila, afectuosa, enamorada de su pintura, fallecida hace muy poco tiempo.

En fin, podría seguir escribiendo de algunas más, pero lo dejaré para otro momento, e incluso de algunas mujeres que pudieran haber sido buenas pintoras, pero lo dejaron, o se fueron olvidando del tema, como sería el caso, entre otras, de África Otero, Virichy Más, Ángeles Quiroga, Margarita Canido, Belén Andrade, Reyes Goas, Sofía Martínez-Falero… etc.

CENTENARIO DE UNA IMPRENTA

Hace años, posiblemente muchos ya, la ciudad contaba con un buen número de imprentas y que uno recuerde serían, entre otras, La Latina, Covadonga, Montero, Cervantes, Artes, La Gutemberg, Cabido, El Correo Gallego, Imprenta Carsan…. y posiblemente alguna más, pero la Imprenta Paramés cumple en estos momentos sus cien años de vida y es la activa Mª del Pilar, (Pia) hija y nieta de imprenteros, la que sigue dia a dia volcada en este fascinante trabajo que es la imprenta. Recojo parte de un poema dedicada a esta empresa centenaria, escrito por el aparejador Juan J Ruiz y que dice ««Paramés es mi imprenta casera/ por su buen trato familiar/ por su carácter peculiar/ desde mi primera era/ ...»»

PUERTO MAGNO DE FERROL

Y ya que hablamos de cumpleaños, nada mejor que recordar la fecha de inauguración o puesta en marcha de nuestro Puerto Exterior de Caneliñas, que sería un 18 de octubre del 2001, organizado por nuestra Autoridad Portuaria presidida en aquél entonces por el activo Ingeniero de Caminos y Puertos, Guillermo Grandío, y cuya posición de vanguardia en el contexto del tráfico mundial y peninsular, situaría a Ferrol en el Puerto del Norte de España con mayor longitud de muelles con calados superiores a los 2o mts dentro de una privilegiada ubicación que camina ya felizmente, y proyectada en su día, fruto de esa fuerza empresarial, dinámica y llena de proyectos, que es nuestro Puerto de Ferrol-San Ciprián, perteneciente al Ente Público Puertos del Estado, que viene jugando desde principios del siglo XVIII un importante papel en las relaciones comerciales y militares del Estado, asumiendo desde dicha fecha, un compromiso de futuro sin precedentes, de cara a mejorar la calidad de sus servicios e infraestructuras.