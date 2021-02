El Baxi Ferrol consigue el récord de victorias con dos versiones muy diferentes

Tres cuartos de maravilla y uno último de pesadilla para el Baxi Ferrol, imponiéndose por un ajustado 57-53 al Osés Construcción Ardoi, en la 22º jornada de la Liga Femenina 2, disputado en la mañana del domingo, en el Pabellón de A Malata.

El partido empezaba muy bien para los intereses de las ferrolanas, con un parcial de 7-0 en los primeros cuatro minutos, además de un buen trabajo defensivo con dos tapones casi seguidos de Dynn Leaupepe o varios rebotes conseguidos por Brooke Salas, que permitían iniciar rápidas jugadas. El cuarto se rompería en su último minuto con dos triples casi seguidos de Irene Garí, acompañado de otro más de Patri Cabrera, dejando el marcador en 17-4.

El Baxi Ferrol le imprimía una gran velocidad del juego al segundo cuarto, donde las navarras no eran capaces de seguir en ataque, como también una buena defensa, con grandes intervenciones de Dynn Leaupepe o Julieta Mungo, lo que hacía que las ferrolanas abriesen más las distancias, mientras que las visitantes plantearon un juego duro en los últimos minutos, pero esto no minaba el juego local, yéndose al descanso por delante con un contundente 39-18.

Tras la reanudación, el Osés Construcción Ardoi quería cambiar lo que se estaba viendo hasta el momento, dándole un ritmo alto de juego, como también a nivel físico, siendo su 0-5 inicial una declaración de intenciones, pero las ferrolanas no tardaban mucho en devolverles el parcial en forma de 5-0. Con el paso de los minutos el juego se igualaba, estando muy disputado y con el Baxi Ferrol no solo controlando las distancias, sino también ampliándolas ligeramente, hasta llegar el 55-30.

En el último cuarto todo cambió, las ferrolanas desaparecían casi del mapa ante un conjunto navarro al que le salía todo, con máxima efectividad desde la línea de tres con cinco triples casi seguidos, que dilapidaban casi toda la ventaja el Baxi Ferrol. Esto hacía que las ferrolanas se pusieran nerviosas, no encontrando su estilo de juego, mientras que las visitantes se iban acercando más y más en el marcador. Por fortuna para las locales, la ventaja de los tres primeros cuartos había sido suficiente para asegurar la victoria por un ajustado 57-53, tras recibir un parcial de 2-21 en este último cuarto.

A nivel individual hay que destacar los 11 puntos de Brooke Salas, las 3 asistencias y 3 triples de Patri Cabrera, como los 7 rebotes y 4 recuperaciones de Andrea Boquete.

Con este resultado, el Baxi Ferrol sigue en lo más alto de la tabla, con 22 victorias y ninguna derrota y con ello consiguiendo el record de victorias en la Liga Femenina 2. Para la próxima jornada las ferrolanas visitarán al GDKO Ibaizabal, en un partido que se disputará el sábado, a las 19:00 horas, en el Polideportivo Urreta (Galdakao, Vizcaya).

Ficha técnica:

Baxi Ferrol: Brooke Salas (11), Laura Fernández, Irene Garí (8), Dynn Leaupepe, Annina Aijanen (4) – también jugaron – Patri Cabrera (9), Julieta Mungo (2), Patricia Benet (3), Natalia Rodríguez (3), Andrea Boquete (9) y Sune Swart (8).

Osés Construcción Ardoi: Diana Cabrera (5), Tamara Montero, Iranzu Echeverría (11), Itziar Arregui (9), Josephine de Barros (3) – también jugaron – Paula Marcos (11), Eva Cases (12), Alazne Vicente y Raquel Navarro (2).

Árbitros: Elio Clavería Sánchez y Martín Trasancos Blanco.

Parciales: 17-4, 22-14, 16-12, 2-21.

Pabellón: A Malata.

Lino López: “Hemos visto dos partidos diferentes”

El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, declaraba en rueda de prensa que, sobre la pista, se habían vivido “dos partidos diferentes”, donde en los tres primeros cuartos “estuvimos muy bien, llevamos la iniciativa, con muy buenas defensas”, lo que obligaba a las navarras a “colapsar mucho la zona.” En el último cuarto, “tuvimos muchas pérdidas, con contrataques liberados y solo hemos hecho dos puntos”, por lo que consiguieron la victoria “gracias a la ventaja que teníamos.”

En el Baxi Ferrol sabían que su rival era un equipo “que no deja jugar”, consiguiendo la victoria ante las segundas clasificadas, pero si no llega a ser por la ventaja acumulada en los tres primeros cuartos “hubiéramos perdido.” El Osés Construcción Ardoi es un equipo “duro en defensa y con calidad ofensiva, que te complican el partido”, lo que provocó en las ferrolanas tener fases del partido “en el que no estuvimos concentradas” y a pesar de llegar a tener una renta de 25 puntos “no teníamos fluidez”, pero el técnico no dudaba en estar contento “por la victoria y por los tres primeros cuartos.”

Lino López también tuvo palabras para las dos jugadoras que regresaban al equipo tras sus lesiones. Natalia Rodríguez “solo había hecho una sesión, con poca oposición, participando en el partido para seguir con el trabajo” y Julieta Mungo “entrenó durante la semana, controlando las cargas.”

Este partido ha sido una buena prueba para las ferrolanas de cara a la fase de ascenso “donde todos los rivales van a ser de este nivel”, en una competición donde “lo importante no solo será ganar, sino también el basketaverage, como sucedió en otras fases.”

El entrenador del Baxi Ferrol se mostraba satisfecho por haber llegado a las 22 victorias en esta temporada, destacando el trabajo realizado por su equipo, por encima de las estadísticas individuales, declarando que “cuando todo se junta, es para celebrarlo y valorarlo como se merece.”