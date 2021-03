Narón- El concello programó diversas actividades para conmemorar el «Día Internacional da Muller»

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, presentó en la mañana de este lunes acompañada por las ediles de Igualdad, Mar Gómez, y Enseñanza y Bibliotecas, Mercedes Taibo, los actos organizados desde el Ayuntamiento para conmemorar el 8 M, Día Internacional da Muller. La programación, tal y como avanzó Ferreiro, incluye una gran variedad de propuestas dirigidas a personas de todas las edades y pensadas para desarrollar atendiendo a la normativa de la actual situación sanitaria.

Concurso de fotografía

Una de las propuestas, explicó, es la primera edición del “Concurso Ayuntamiento de Narón de Fotografía por la Igualdad”, en la que participa alumnado de centros de enseñanza de la ciudad. “Alumnas y alumnos de quinto y sexto curso de educación Primaria participan en esta convocatoria, a través de la que queremos promover entre el colectivo conductas igualitarias, el reconocimiento del papel fundamental que juegan las mujeres en la sociedad y, al mismo tiempo, fomentar la creatividad de las chicas y rapaces”. Las imágenes deben transmitir un mensaje positivo de la participación activa de las mujeres en la sociedad y estar relacionadas con el significado del 8M. El profesorado de los centros preseleccionará un trabajo fotográfico por aula para participar en la fase final del concurso y el jurado, que integrarán representantes del Ayuntamiento, de los centros participantes, del Consejo Sectorial de Igualdad y profesionales de la fotografía y en materia de Igualdad, valorarán la creatividad, originalidad, adecuación al tema… entre otros factores. Habrá un premio para quinto y otro para sexto, que consistirá en un diploma acreditativo y las fotos ganadoras se utilizarán para editar material municipal, si bien recibirán como regalo todos los participantes un bidón de aluminio para el agua conmemorativo del 8 M y los centros juegos educativos para utilizar en las aulas. El fallo del jurado se hará público el 12 de marzo.

Exposición fotográfica y murales

El próximo viernes, día 5, se inaugurará en la Plaza de A Gándara la exposición fotográfica “Mulleres en Narón”, integrada por representantes del colectivo que fueron distinguidas por su labor. Asimismo, desde el jueves se realizará en la Plaza de A Gándara el mural “Todas as mujeres sumamos”, en reconocimiento al papel de las mujeres que lucharon a favor del feminismo.

Ferreiro explicó además que en los centros de enseñanza de O Feal y A Soliana se realizarán los murales “Elisa e Marcela”, en reconocimiento a la figura de estas dos mujeres, Elisa Sánchez y Marcela Gracias, que se casaron en el año 1901 en el que fue el primero matrimonio homosexual registrado en España. El mural de O Feal lo realizará alumnado de tercer curso de ESO el 5 de marzo, de 9.00 a 14.00 horas, y el de A Solaina lo hará el de cuarto curso de educación Primaria el 10 de marzo en ese mismo horario.

En la ludoteca

En la ludoteca municipal también se programaron actividades para menores de 3 a 12 años, concretamente dos: “Construindo a igualdad”, este lunes y el martes entre las 16.15 y las 18.00 horas, y “En Feminino”, el próximo viernes 5 y el lunes 8, también en ese horario. “Participarán niñas y niños que están ya inscritos en estas instalaciones porque debido a la situación sanitaria continuaremos trabajando con grupos burbuja”, explicó la alcaldesa.

En el Pazo da Cultura

La programación del 8 M también incluye espectáculos programados en el Pazo, como el estreno de la obra “Libre coma os paxaros!”, los días 12 y 13 de marzo –a las 20.30 y 20.00 horas-; la representación de “Crónica dunha heterosexual insatisfeita”, el 19 de marzo a las 20.30 y “ Chola, a it girl”, el 26 de este mes a las 20.30 horas. “Dentro de la programación del Festival Internacional del monólogo teatral Singular también apostamos por tres espectáculos vinculados a la mujer , protagonizados por tres actrices y de tres compañías gallegas”, apuntó.

Asimismo, desde este lunes hasta el sábado día 13 se puede ver en la Biblioteca municipal “A vistazo feminista”, una muestra bibliográfica con obras en las que se destaca el papel de diversas mujeres en la historia.

El próximo lunes, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se podrá ver la obra “ U-la lua”, de A Xanela do Maxín. Se trata de una historia protagonizada por la gatiña Luna sobre la igualdad donde la violencia no tiene cabida y la ilusión hace de los sueños una realidad. Se podrá ver a las 10.00 horas aunque se podrá ver durante 24 horas por streaming en el enlace: https:// youtu. be/ ktNDHKljdZo. Se trata de una obra recomendada para niñas y niños de 3 a 8 años.

Desde el Ayuntamiento se entregarán máscaras conmemorativas del 8 M al personal municipal que trabaja en la Casa Consistorial y en otras dependencias municipales, así como monitorización de actividades, personal del Servicio de Axuda no Fogar, de los centros de enseñanza, etc.