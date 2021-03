La Policía Local tramitó este finde 43 denuncias por no cumplir la normativa anti Covid

En la mañana de este lunes el concejal de Seguridade del Concello de Ferrol en manifestaciones a la COPE ha señalado que «este fin dieron todos los elementos para crear la tormenta perfecta». El buen tiempo coincidió con la primera fase de la desescalada permitida por la Xunta de Galicia desde el pasado viernes, lo que ha supuesto la movilidad entre concellos de nuestras comarcas a excepción de Moeche y Cabanas, así como la apertura de las terrazas al 50% y hasta las seis de la tarde. Ello motivo que los agentes de la Policía Local tramitaran 43 denuncias por no cumplirse la normativa anti Covid

Fiesta ilegal

La mayoría de las propuestas para sanción tramitadas por los policías locales tuvieron que ver con una fiesta ilegal celebrada en Montecuruto el pasado sábado en la que se dieron cita hasta una docena de personas.

También hubo hasta 20 denuncias por saltarse el toque de queda, todavía fijado para las 10 de la noche; 11, por no llevar puesta la mascarilla o 6 por no respetar la norma de grupos de cuatro personas no convivientes.

El responsable de seguridad del Ayuntamiento de Ferrol, Germán Costoya, recalca que también se vigilaron 49 locales de hostelería y que tan sólo en uno detectaron incumplimientos al estar algunos clientes consumiendo en la barra o jugando a las máquinas tragaperras en el interior del local.

Por otra parte, desde el departamento de seguridad de Ferrol, su responsable dice que hará todo lo posible por cumplir con lo estipulado en el DOGA del pasado jueves en cuanto a la vigilancia de los locales de hostelería dos veces a la semana en los municipios con más de 20.000 habitantes.