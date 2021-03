Cristina Prados: “El Concello lleva preparando desde enero los campamentos de verano, como bien sabe el grupo del PP”

El personal de la concejalía de Mujer e Igualdad concluyó esta semana la redacción del pliego de contratación de los campamentos de verano que este año va a ofrecer el Concello de Ferrol para los más pequeños. Se trata de una actividad que tiene como principal objetivo a conciliación de la vida familiar con la laboral y que el año pasado el gobierno local optó no programar debido a la situación epidémica, cuando en el mes de junio ni siquiera se produjo la reapertura de los colegios. Fue una decisión “muy meditada”, aseguró la concejala Cristina Prados, que explicó que se adoptó “por responsabilidad y sin pensar, en ningún momento, en las críticas que pudiera generar. De hecho, las hubo, y se asumieron, porque cualquier coste político no es nada comparado con la salud de las personas”. Este año las condiciones “son diferentes”, dijo. “Estamos en medio de un proceso de vacunación, a lo que se une ahora un descenso de los contagios. Confiamos en que de cara a el verano a situación sanitaria mejore aún más, por lo que debemos tener listos los campamentos para el caso de que se puedan poner en marcha, pero siempre pensando en que por arriba de cualquier consideración está la salud”, detalló la edil.

El personal municipal puso en marcha el pasado enero el expediente para la contratación de los campamentos, “algo del que se fue informando a todos los grupos políticos no en una, sino en varias comisiones informativas a lo largo de estas semanas”, explicó Prados. En la del pasado jueves, día 4, se avanzó que “en cuestión de horas se les iba a entregar el documento para que habían podido analizarlo y hacer aportaciones, enmiendas o cualquier apreciación que consideraran necesaria antes de enviarlo al departamento de Contratación”. “Ese era un compromiso que había adquirido con todos los grupos”, afirmó Cristina Prados, a la que le causó “una absoluta sorpresa” lo que aconteció a continuación, que “una concejala del PP pidiera públicamente al alcalde que iniciara la organización de los campamentos de verano”.

“Es desconcertante, inaudito, por no decir otra cosa, que cinco minutos después de informar en comisión de que se les van a remitir los pliegos técnicos de la actividad, los populares se dediquen a proclamar que ‘no van a permitir’ que no haya campamentos. Es cierto que eso no es mentir, pero no se me ocurre nada más parecido”, dijo la edil de Igualdad, que continuó: “Parece que, en lugar de centrar sus esfuerzos en elaborar aportaciones que mejoren el documento de contratación, prefieren trabajar a destajo en labores de intoxicación”. Prados explicó también que en apenas 24 horas se les remitió a todos los grupos políticos el documento, de forma que tengan oportunidad de revisarlo antes de debatir su contenido en la próxima comisión informativa. “Tienen los papeles desde ayer a la mañana para analizarlos, pero a lo mejor optan por ir matizando críticas para cuando ya esté todo contratado”, concluyó la concejala.