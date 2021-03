Iván Puentes, mejor gallego en el clasificatorio y con plaza para el campeonato de España de duatlón

Iván Puentes finalizó en octava posición en el clasificatorio para el campeonato de España de duatlón en categoría élite celebrado este sábado en Berlanga.

Además de lograr la plaza que buscaba, el canterano del Triatlón Ferrol celebró el resultado de la primera competición del año en duatlón, porque el pasado fin de semana había competido en el nacional de cross. «Bastante bien porque no tenía referencias del resto de competidores en otras carreras y las ‘patas’ aunque no están frescas de todo. Solo sufrí en la bici porque el asfalto era muy rugoso y no te dejaba ir rápido«, valoró Iván Puentes tras entrar en meta en el top-10.

Ahora, el campeonato de España de duatlón esta previsto para el 10 de abril en Avilés.