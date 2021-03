Actos del 8-M en Ferrolterra

EN FERROL

-Se iluminan de color violeta las fachadas del Concello y del Teatro Jofre.

-En el jardincillo de la estatua de Concepción Arenal (Avenida esteiro-c/ San Carlos) las trabajadoras de parques y jardines plantan ocho rosales en recuerdo de las víctimas por violencia de género(del 25 de noviembre a 7 de marzo).

-Convocada por la CIG a las 11:00 horas, se iniciará una marcha con salida desde el local sindical (avda. de Esteiro) y a las 12:00 horas se celebra una concentración en la Plaza de Armas. Asimismo la CIG hace un llamamiento para que las mujeres hagan una huelga de 24 horas.

-A las 19.00 horas concentración convocada por «Galegas 8 M» en la plaza de Portanova. Apoyan Esquerda unida y Ferrol en Común.

EN NARÓN

-En la Plaza de A Gándara exposición fotográfica “Mujeres en Narón”, integrada por representantes del colectivo que fueron distinguidas por su labor. Asimismo,también se realiza en dicha plaza el mural “Todas las mujeres sumamos”, en reconocimiento al papel de las mujeres que lucharon a favor del feminismo.

-Hasta el sábado día 13 se puede ver en la Biblioteca municipal “A ollada feminista» , una muestra bibliográfica con obras en las que se destaca el papel de diversas mujeres en la historia.

-Este lunes, día 8, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se podrá ver la obra “U-la lúa”, de A Xanela do Maxín. Se trata de una historia protagonizada por la gatiña Luna sobre la igualdad donde la violencia no tiene cabida y la ilusión hace de los sueños una realidad. Se podrá ver a las 10.00 horas aunque se podrá ver durante 24 horas por streaming en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ktNDHKljdZo&feature=youtu.be. Se trata de una obra recomendada para niñas y niños de 3 a 8 años.

Desde el concello se entregarán máscaras conmemorativas del 8 M al personal municipal que trabaja en la Casa Consistorial y en otras dependencias municipales, así como monitorización de actividades, personal del Servicio de Ayuda en el Hogar, de los centros de enseñanza, etc.

EN CEDEIRA

El Concello celebra el Día Internacional de la Mujer con un sencillo acto en el Auditorio Municipal, a las 17.30 horas, en el que se entregará el Premio Muller da Vila y se hará la lectura del manifiesto de la administración municipal a favor de la igualdad de género. .

Como en años anteriores, el Concello aprovecha la fecha del 8 M para difundir, en colaboración con las bibliotecas del CEIP Nicolás del Río y el IES Punta Candieira, una relación de lecturas recomendadas para entender y defender el feminismo.

El Premio Muller da Vila, que cada año concede la Asociación de Mulleres da Vila es en este 2021 para las trabajadoras que se ocupan, tanto desde el Concello como a través de las empresas contratadas para ello, de los Servicios Sociales y de la Atención en el Hogar.

EN ORTIGUEIRA

El trabajo realizado en el marco del proyecto “Con voz de muller”, que lleva a cabo el CIM de Ortigueira en las parroquias del municipio, tendrá de nuevo protagonismo con motivo de la celebración del Día de la Mujer.

Hoy se llevará a cabo a presentación de las publicaciones realizadas gracias a la participación de las vecinas de Mera y Espasante, que dentro de este proyecto contaron en primera persona su vida, la historia de sus parroquias y que papel jugaron en ella las mujeres.

Estos libros, impresos por la Diputación Provincial, se presentarán a las 11.00 horas en el local social de Santiago de Mera y a las 17.00 en el del puerto de Espasante. Debido a la actual situación sanitaria, para asistir será necesario inscribirse con anterioridad a través del correo electrónico cim@concellodeortigueira.com o llamando al número de teléfono 981 402 542.

Las publicaciones estarán también a disposición del público en general en la biblioteca municipal y en el Ayuntamiento y los contenidos generales del proyecto “Con voz de muller” se colgarán en la web del Ayuntamiento el mismo día, junto con el manifiesto de la Fegamp con motivo de 8 de marzo .

EN AS PONTES

-A las 12.00 horas, la CIG convoca a una concentración en la Plaza del Concello. Asimismo la CIG hace un llamamiento para que las mujeres hagan una huelga de 24 horas.