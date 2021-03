En Ferrol-Entrega de la Corbata de la O. del Mérito Civil a la Bandera del Tercio del Norte de IM.

El Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM), general de división Antonio Planells Palau, ha presidido en la mañana de este lunes, día 8, el acto de imposición de la Corbata de la Orden al Mérito Civil a la Bandera del Tercio Norte. Un acto solemne en el que lo civil y lo militar se unieron como homenaje a una destacada labor de entrega por parte de los infantes de Marina. Por haber cumplido «un compromiso y solidaridad» con la sociedad civil de Ferrol y de Galicia, en palabras del Delegado del Gobierno, primero en la “Operación Balmis” y ahora a través de la unidad de rastreadores. Y fue el Delegado del Gobierno, Javier Losada de Azpiazu el que realizó la imposición teniendo como marco el Patio de Armas del Quartel de Nuestra Señora de los Dolores base del Tercio del Norte en Ferrol.

Comienzan los actos

En el Patio de Armas se encontraban formadas al mando del Capitán Luis A. Yunta López una compañía mixta compuesta por tres secciones, una escuadra de Gastadores, y la Unidad de Música, al mando del capitán músico Luis García Cortizas. Eran las 11,55 h. cuando la Bandera Nacional se incorporó a la formación con los honores de ordenanza.

Minutos después hizo su entrada el Comandante General de la Infantería de Marina, general de división Antonio Planells Palau acompañado por el Jefe de la Fuerza de Protección, general de brigada Carlos Pérez-Urruti Pérez; y por el Coronel Comandante del Tercio del Norte, José María Sanz Alisedo.

Tras rendirle honores el Comandante General pasó revista a la Fuerza.

Seguidamente hicieron acto de presencia el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Antonio Duelo Menor; el alcalde de Ferrol, Ángel Mato Escalona; y por último el Delegado del Gobierno, Javier Losada de Azpiazu.

Asistieron al acto, entre otros la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo; el delegado de Defensa en Galicia, coronel Antonio Alejandro Bernal Martín; los comandantes-directores de las Escuelas de Enseñanza de la Armada «Antonio de Escaño» y Esengra, capitanes de navío Manuel Aguirre González y Francisco Javier Vázquez Sanz; comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Santiago Vila Barrón; director del museo naval, coronel de IM Juan López Lariño, así como otras representaciones de la Armada, Oficiales, suboficiales, personal de Tropa y marinería; y mandos del Tercio del Norte.

Minuto de silencio

Se iniciaron los actos guardándose un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia durante el que la Unidad de Música interpretó la entrada de la Marcha Balmis compuesta por el capitán director Luís García Cortizas.

Imposición de la Corbata a la Bandera del Tercio del Norte

Se dio lectura al documento por el que Felipe VI y en su nombre la ministra de Asuntos Exteriores otorga a propuesta del Delegado del Gobierno en Galicia la concesión de la Corbata de la Orden del Mérito Civil.

«Guerra por salvar vidas»

Y a continuación el delegado hizo entrega al coronel Sanz Alisedo del documento en el que figura la concesión y procedió a imponer la Corbata a la Bandera.

Javier Losada agradeció a los miembros del Tercio del Norte su « compromiso y solidaridad con la sociedad civil de Ferrol y de galicia en la batalla contra la Covid 19, primero en la “Operación Balmis” y ahora a través de la unidad de rastreadores».

«Su actuación en la «guerra por salvar vidas» ha sido meritoria de la condecoración de la Orden del Mérito Civil.

En el marco de la Operación Balmis, de las Fuerzas Armadas, el Tercio del Norte realizó 160 intervenciones en 48 concellos de Galicia, con especial atención a los de la comarca de Ferrol. Entre estas acciones se distinguen tareas de vigilancia, desinfecciones y acciones de apoyo al transporte.

Una vez finalizada esta operación, el Tercio del Norte sigue librando la batalla contra la pandemia dentro de la unidad de rastreadores de la Armada que sirve a las autoridades sanitarias para realizar el seguimiento epidemiológico de contagiados y de sus contactos directos.

Esta unidad contabiliza desde el mes de septiembre 265.289 llamadas de control sanitario, lo que da cuenta de su relevancia en la prevención de nuevos contagios».

Recompensados con esta condecoración

Seguidamente el coronel Sanz Alisedo de dirigió al Delegado del Gobierno con «unas breves palabras para expresarle en nombre de los integrantes del Tercio del Norte nuestro doble agradecimiento. En primer lugar por la iniciativa de haber propuesto a esta Unidad para la concesión de la corbata de la Orden del Mérito Civil y en segundo por honrarnos con su presencia en el Patio de Armas del Cuartel de los Dolores en la ceremonia de su imposición.

La Corbata de la Orden lucirá orgullosa a partir de este momento en la moharra de nuestra Bandera junto con otras que rememoran un pasado honroso de servicio a España y que constituyen un estímulo para nuestra actuación diaria.

En junio del pasado año tuvo la oportunidad de visitar el Tercio con motivo de la participación en la «Operación Balmis», como bien sabe durante la primera ola buena parte de los infantes de Marina de esta Unidad salieron a las calles para contribuir a la protección de nuestros conciudadanos y los que no lo hicieron sostuvieron el esfuerzo de las guardias y servicios habituales en una labor callada y abnegada que permitió al resto cumplir sus cometidos en la «operación». Hoy unos y otros se ven recompensados con la imposición de esta condecoración.

La situación ha mejorado desde entonces y afrontamos un futuro esperanzador pero la pandemia continúa por lo que al igual que en aquella ocasión el Tercio del Norte se encuentra dispuesto para volcarse en el apoyo a las autoridades si así se lo ordenase con el mismo celo y determinación que en el mes de marzo del pasado año.

Esa es nuestra obligación y como tal la asumiríamos con toda nuestra energía».

«Nunca tan pocos hicieron tanto»

Ya para finalizar el turno de alocuciones tomó la palabra el Comandante General no solo como participante en la imposición de la corbata a la Bandera sino también para despedirse ante su inminente pase a la reserva.

«Antes de empezar me van a permitir tener un recuerdo muy especial por todos nuestros compatriotas que a lo largo de este año y como consecuencia de la Pandemia han perdido la vida y también, por sus familiares que han sufrido su perdida en silencio y con profundo dolor.

Quisiera en primer lugar, agradecer a las autoridades civiles y militares e invitados que nos acompañan en este importante acto. Importante para todos nosotros los que llevamos este pantalón de franjas pues en él se ha reconocido el trabajo llevado a cabo por los componentes del Tercio Norte con ocasión de la Operación BALMIS, lo que supone un motivo de satisfacción y orgullo para todos los infantes de Marina.

Sr Delegado del gobierno muchas gracias por este reconocimiento. Permítame comentarle que se le hace precisamente a una de las unidades más condecoradas del Cuerpo, por lo que estoy seguro que ello supondrá un motivo de estímulo más a todos sus miembros para seguir sirviendo a España y a sus compatriotas con dedicación y lealtad. Muchas gracias».

Tras señalar que este acto sirve como despedida «en breve cerraré un capítulo de mi vida militar y que mejor ocasión, esta fecha tan señalada para esta unidad, para despedirme de vosotros» pidió a los infantes «que sigáis siendo fieles a nuestro decálogo».

Seguidamente se dirigió a los miembros de la FUPRO y del Tercio del Norte, «A vosotros, los que componéis el Cuartel General de la Fuerza de Protección, quiero reconoceros el magnífico trabajo que habéis desarrollado en el traslado del CG desde Cartagena a Ferrol. Se hizo con extraordinaria rapidez y manteniendo permanentemente el control de las unidades subordinadas, lo que significa que permitió ejercer el mando con continuidad, sin percibirse desconexión con las unidades, ni con mi CG. Os felicito. En este sentido es justo decir que Ferrol desde entonces ha visto crecer la presencia de infantes de Marina en la ciudad, permitiéndonos así equilibrar un poco más el despliegue de unidades de Cuerpo entre las tres bases navales principales de la Armada.

En cuanto a vosotros, los que os encuadráis en el Tercio Norte, una de las unidades más emblemáticas del Cuerpo, con el cuartel en uso de los más antiguos de Europa, un auténtico privilegio, sois y seguís siendo un referente en el Cuerpo por su historia y su patrimonio. Al mismo tiempo, durante estos años habéis seguido cumpliendo vuestras importantes responsabilidades de protección y seguridad a las instalaciones de la Armada aquí en Ferrol, labor silenciosa y abnegada y muchas veces poco valorada, que hoy aquí me gustaría reconocer públicamente y muy especialmente por el sacrificio que supone, y por otro lado también, habéis cumplido con vuestras responsabilidades de adiestramiento y cuantas misiones y cometidos se os han asignado».

«Aquí con vosotros, si podemos utilizar la famosa frase de “NUNCA TAN POCOS HICIERON TANTO”.

En cuanto a vuestro futuro, espero que nuestros planes para futuras misiones en el exterior salgan adelante y podamos ver más pronto que tarde a unidades de PN o Cinológicas desplegando codo con codo con los componentes de la Fuerza Expedicionaria del TEAR, completando con ello sus capacidades de combate que tantas veces he reclamado para vosotros».

Terminó sus palabras con un ¡¡VALIENTES POR TIERRA Y POR MAR!! que fue repetida por los presentes.

Y el general Planells se despidió besando de la bandera del Tercio Norte

Homenaje a los que dieron su vida por España

Seguidamente se realizó un homenaje a los caídos por España, «a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor”.

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron.Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron, por eso como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

El capellán castrense, Adolfo del Río Sendón, rezó una sencilla oración y el Comandante General, el alcalde de Ferrol y el Coronel Sanz Alisedo depositaron una corona de laurel ante un monolito junto a un pebetero, mientras sonaba «la muerte no es el final» y se efectuaba un disparo de salva de fusilería.

Decálogo y «Marcha heróica»

A continuación la Fuerza hizo pública la aceptación de los valores que presiden el comportamiento de los infantes de Marina recitando el séptimo mandamiento de su Decálogo “ Como infante de Marina mi misión será sagrada. En su cumplimiento venceré o moriré».

Finalmente se procedió a entonar la «Marcha heroica» de la Infantería de Marina y se procedió a la retirada de la Bandera de españa con los honores de ordenanza.

Declaraciones a Galicia Ártabra

Finalizados los actos el Comandante General Antonio Planells Palau mantuvo un breve encuentro con el director de Galicia Ártabra.

-GA.-Una despedida..y con premio al Tercio del Norte.

-APP-«Realmente es la mejor despedida que he podido tener. Esta despedida es especial con una Corbata al Mérito Civil a la Bandera del Tercio en reconocimiento al trabajo en el Balmis es una premio para todo el Cuerpo de Infantería de Marina».

-GA.-¿El Tercio del Norte es una unidad importante dentro de la Infantería de Marina?

-APP-«Muy emblemática en el Cuerpo».

-GAD.-Como destacaría su labor en estos años que estuvo al frente de la Infantería de Marina?.

-APP-«Pues intentando luchar. He tenido muchísima suerte porque en el final de mi carrera he mandado al Cuerpo. He tenido a mi cargo la «operación Atalanta» durante año y medio.O sea que mejor broche no he podido tener y desde luego han sido tres años muy intensos. Sabiendo que ya era mi punto final tenía que dedicarme en cuerpo y alma y dando el ciento veinte por ciento, si podìa».

-GA.-Y encima con anécdota de haber estado al mando de la Flota.

–APP-«Bueno una anécdota que no pasa de ahí. Ha levantado cierta curiosidad y ..yo era el más antiguo de los oficiales generales de dos estrellas por debajo del ALFLOT y me tocaba a mi asumir esa responsabilidad y no podía hacer dejación de la misma».

-GA.-Por cierto.¿El traslado de la FUPRO a Ferrol ha sido un acierto?

-APP-«Desde mi punto de vista ha sido un verdadero acierto.Nos ha permitido redistribuir a las unidades y tener un equilibrio entre regiones mucho mejor».

–GD.-Y ahora tras el pase a la reserva..a descansar.

-APP-«Ahora me quedan unos meses de tranquilidad y después del verano ya veremos. Después de cuarenta y tres años dedicados a la Armada creo que ahora es el momento de darle un mayor respaldo a mi mujer y a mis hijos».