Editorial-Este 10 de marzo, «todos a una, como en Fuenteovejuna»

Nadie podrá negar que la situación en la zona norte, Ferrolterra, Eume y Ortegal, va «en picado». Día a día se informa de cierres de empresas, de despidos, de ERES, de descolocaciones empresariales, de cierres de establecimientos, de ahogos auténticos de trabajadores autónomos, y algo que todos sabemos como es el retraso en la construcción de las F-110 ante la mirada impasible de representantes gubernamentales…. «nos están están desertizando la zona«, parece como si «algun@s» quisieran que lo poco que va quedando termine por caer y después..¡Oh milagro! vendrán los oportunistas políticos a echar culpas a los que los precedieron y a prometer y prometer. Pero en el aire está el mal ambiente creado con Endesa, Siemens Gamesa, Galicia Textil…entre otras.

Estamos cansados de palabras bonitas, cansados de promesas falsas, cansados de visitas electoralistas y después..»si te he visto no me acuerdo«, cansados de una política «del sur«, de que se niegue a Navantia Ferrol la construcción de un buque puente hasta el corte de chapa de las fragatas mientras en la zona de Cádiz los «busca votos» ofrecen el oro y el moro.

Por eso es más que comprensible la convocatoria de la jornada de huelga para este 10 de marzo. Pero ojo…una jornada en la que puedan participar todos. En la que los sindicatos convocantes no pongan pegas a la participación de tal o cual, porque aquí hay que mantener la unidad, como en Fuenteovejuna, todos unidos sin excepciones , sin poner cinturones sanitarios. Aquí no vale el tu no porque … aquí vale el estrechar lazos, el estar unidos, el llevar adelante el lema de «la unión hace la fuerza».

Este 10 de marzo, una fecha a recordar después de cuarenta y nueve años, debe servir para la reconciliación, para evitar divisiones, porque Ferrolterra, Eume y Ortegal lo merecen.

Desde Ultramar.

Pedro Sanz-Director