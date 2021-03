10-M.Los sindicatos califican de éxito la jornada de huelga y la manifestación

La huelga general convocada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal para este miércoles, 10 de marzo, y apoyada por 20 municipios, asociaciones empresariales, comerciales y de hostelería, así como trabajadores de Navantia y comités de empresa de factorías afectadas, se ha llevado a cabo sin incidentes, con alta participación en la manifestación general , y todo ello en un día lluvioso..

Desde primeras horas de la noche del martes los piquetes se han desplegado en algunos polígonos industriales coincidiendo con la entrada del turno de noche, además de algunas empresas de recogida de basura, que no ha funcionado con normalidad en Ferrol y Narón.

Desde las 8,00 horas de este miércoles se han desplegado varios representantes sindicales por el polígono de Río do Pozo, en Narón ante las empresas allí instaladas, tras lo que se trasladaron al polígono de A Gándara, que comparten Ferrol y Narón, y sobre todo a las proximidades del hipermercado Alcampo, que estaba fuertemente custodiado por agentes de la Policía Nacional.Aquí se ha quedado un pequeño piquete y el resto se ha desplazado por las avenidas de este enclave industrial, en donde, según han reseñado fuentes sindicales, «no se está registrando actividad».

Coincidiendo con la apertura del horario comercial, los piquetes se han desplazado hacía el barrio de A Magdalena, para instar a los establecimientos a que cerrasen sus puertas ante la convocatoria de huelga general.Muchos de los establecimientos volvieron a abrir más tarde. En los distintos barrios de la ciudad a pesar de los piquetes los establecimientos permanecían abiertos en su mayoría.

La manifestación

A las doce de la mañana se inició la manifestación convocada, al igual que la huelga general, por los sindicatos UGT, CC.OO y CIG a la que asistieron varios miles de personas.

Los manifestantes se concentraron en la zona de la «rotonda de Alcampo» en el Polígono de A Gándara y efectuaron un recorrido por la avenida de Nicasio Pérez en dirección a la carretera de Castilla y desde allí a Porta Nova, en las inmediaciones del monumento al 10 de Marzo, levantado en recuerdo a Amador Rey y Daniel Niebla, que tal día como hoy de hace 49 años, el 10 de marzo de 1972, fallecían tras ser alcanzados por los disparos de la Policía cuando participaban en una manifestación de los trabajadores de los astilleros de Bazán, que reclamaban poder negociar las condiciones laborales a través de un convenio local.

Es por ello en este Día da Clase Obreira Galega, que los sindicatos han decidido hacerlo coincidir con esta jornada de huelga general para reclamar la reindustrialización en la zona norte, tras el cierre de varias empresa, como Poligal, Siemens Gamesa, la amenaza de clausura para la central térmica de Endesa en As Pontes, despidos en varias empresas, y la falta de carga de trabajo en Navantia Ferrol.

Una pancarta en la que se leía «10 de marzo. Na defensa das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal. Xunta e Goberno Central esiximos solucións-CIG-CC.OO.UGT» figuraba en la cabecera de la manifestación.

Asimismo se coreaban distintas consignas como «Postos de traballo na nosa terra», «Reforma laboral, terrorismo patronal”, «Carga de traballo para o sector naval», «Feijóo escoita Ferrolterra está en loita»,“Queremos traballar e non emigrar” ,»Aquí está, aqui se ve a clase obreira galega, en pe», “Non pode ser, non pode ser, os obreiros na cadea e corruptos no poder”, “Contra a represión, movilización”, “Reforma laboral, terrorismo patronal”, «O futuro non se vende, a comarca se defende», «Queremos traballar, non emigrar».

Fueron numerosas las pancartas que se mostraron en la manifestación, entre ellas «Frente a crise, saída galega xusta-CIG», «»Por un futuro digno na terra..Galiza Nova», «Non a deslocación, Non ao peche de SGRE As Somozas.Máis inversións-GT-CC.OO.», «Por un sindicalismo combativo da clase anticapitalista-CXT-«, «PSOE-PP queremos traballo aquí. Queremos futuro Ferrol,Eume Ortegal.BNG»,»»Non ao ERE de Galicia Textil-CIG-UGT»,»Non ao monopolio en Fene. Navantia é de todos e non se regala. Pola recuperación de actividades apostemos pola eóliva flotante-CIG-CC.OO.-UGT», «A dependencia non é un negocio,non ós recortes no SAD-CC.OO.»Plan de rescate real xa. Salvemos o emprego na hostalaría de Ferrolterra-HAF»

En la manifestación además de los dirigentes sindicales en Ferrolterra se pudo observar la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el secretario xeral del PSdG, Gonzalo Caballero; el secretario xeral de Podemos en Galicia, Antón Gómez Reino; la coordinadora nacional de EU, Eva Solla y el secretario xeral del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, así como el alcalde de Ferrol, Ángel Mato; el presidente de la diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso; el presidente provincial del PP y vicepresidente del Parlamento Gallego, Diego Calvo; el portavoz popular y diputado gallego, José Manuel Rey Varela; la senadora popular, Verónica Casal;el parlamentario gallego del BNG Ramón Fernández Alfonzo «Mon»; el portavoz del gobierno local, Julián Reina; el de Ferrol en Común, Jorge Suárez y el del BNG Ivan Rivas; primer teniente alcalde de Ferrol, Antonio Golpe; alcalde de Mugardos Juan Domingo de Deus; alcalde de Valdoviño, Alberto González Fernández; portavoces municipales populares en la zona; ediles del concello de Ferrol.

Y ya una vez en la plaza de Porta Nova y finalizadas las intervenciones de los dirigentes sindicales muchos de los asistentes se dirigieron hacía la zona, cercana, en donde se encuentra el monumento del 10 de marzo y ante el que tanto el Concello como centrales sindicales habían realizado una ofrenda floral.

La manifestación un éxito

Los responsables comarcales de los sindicatos CIG, CCOO y UGT, convocantes de la huelga general que afecta este miércoles, 10 de marzo, a las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, han catalogado de “éxito rotundo” dicho paro y también la movilización desarrollada al mediodía.

Manel Grandal (CIG), ha detallado que “la jornada está siendo un éxito, con una huelga secundada en las grandes empresas de la industria, como también el sector servicios”, mientras que sobre la manifestación ha destacado “la gran participación, lo que viene a demostrar que la gente está harta y que es hora que se pongan alternativas para estas comarcas sobre la mesa”. Grandal ha abundado que “tanto Gobierno central como Xunta son los que tienen la llave de las nueces, en donde cualquier solución para esta zona pasa por ellos, no hay alternativa”.

Desde UGT, su secretario comarcal, José Antonio Díaz, también ha destacado que “hacemos una valoración netamente positiva de lo acontecido este 10 de marzo, que es además del Día da Clase Obreira Galega, en donde precisamente la clase obrera se ha implicado al máximo, con una movilización mayoritaria, unos paros generalizados, tanto en industria como en comercio y grandes superficies, y que no hacen otra cosa que abalar la necesidad que tenemos desde nuestras comarcas en darle visibilidad a la problemática que tenemos actualmente”.

Santiago Díaz, secretario comarcal de CCOO en Ferrol, ha reclamado “a las administraciones un llamamiento urgente ante la situación de decadencia por la que estamos atravesando”, en donde ha detallado que a su entender “esta situación se puede cambiar si desde el ámbito político se toman la comarca en serio”, destacando también la importante y masiva participación que ha registrado la manifestación.

.