Denuncia la quema continuada de neumáticos en As Somozas en las protestas por el cierre de Siemens Gamesa

Un ciudadano ha presentado denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil, al tiempo que se ha dirigido a diferentes administraciones y ha pedido amparo a la valedora do Pobo, por la quema continuada de neumáticos en As Somozas que se produjeron en las protestas en contra del cierre de la planta de Siemens Gamesa.

Este vecino de Ferrol, cuya madre política, de 82 años, reside en As Somozas, en la zona de O Abeledo, ha denunciado «la permisividad» de las administraciones con la quema de neumáticos que los trabajadores de la empresa Siemens Gamesa realizan de «manera diaria».

En declaraciones a Europa Press, deja clara su «solidaridad con los trabajadores por la pérdida de su puesto de trabajo». «Entiendo que las protestas son necesarias, pero hay un límite que a mi entender no se puede sobrepasar».

Así, lamenta «la quema de manera indiscriminada, reiterada y constante de neumáticos de todo tipo, de automóviles y vehículos agrícolas», que provoca un perjuicio «durante meses» para los vecinos de la zona tanto a nivel de salud como de molestias con el corte de viales.

Explica que las quemas de neumáticos se iniciaron el 14 de diciembre de 2020, una acción que «puede ser hasta comprensible», «pero lo que ya no es normal es que se perpetúe en el tiempo, finalizando esta situación el 25 de febrero, 74 días después». Lamenta que los restos quemados permanecieron en los viales públicos durante siete días más, «emitiendo gases nocivos a la atmósfera y filtrando lixiviados a los terrenos colindantes, hasta ser retirados definitivamente».

PERIPLO DE QUEJAS

Así, este vecino de Ferrol inició un periplo de quejas con el envío el 19 de diciembre de un correo electrónico dirigido al alcalde de As Somozas, cinco días más tarde del inicio de las movilizaciones. Un mensaje que reiteró tres días después, el 22 de diciembre de 2022, al continuar con las barricadas.

En vista de que las quemas de neumáticos continuaban y que las autoridades locales no hacían nada al respecto, este ciudadano presentó una denuncia ante la Consellería de Medio Ambiente, la cual fue derivada por este departamento el 27 de enero «a la Delegación del Gobierno para abrir una investigación y buscar culpables».

El 6 de febrero presentó nueva documentación ante la Delegación del Gobierno. La quema de neumáticos seguía por entonces, aunque ya «no en la zona de O Abeledo», lugar donde se sitúa la plataforma logística en la que están almacenadas las palas eólicas. Unas protestas que afectaban a los terrenos y vivienda de su madre política.

VALEDORA DO POBO Y SEPRONA

Este ciudadano también ha reclamado amparo ante la valedora do Pobo. A principios de este mes de marzo, recibió comunicación de que su denuncia ha sido admitida a trámite, por lo que «proceden a solicitar información al Ayuntamiento de As Somozas para valorar la dejación de funciones».

Lo acontecido fue también denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, «un trámite necesario para que la Consellería de Medio Ambiente abra un expediente para realizar muestras del terreno y proceder a su análisis».

Además, el interesado ha solicitado un «certificado de la calidad del suelo», pues estima que las quemas «indiscriminadas de neumáticos ha podido afectar al tener residuos altamente contaminantes procedentes de dicha incineración depositadas sobre el mismo». De hecho, «agentes del Seprona recomendaron no hacer uso del pasto hasta que se haya realizado un estudio técnico».

Dice no entender que «la Guardia Civil hacía acto de presencia día sí día también para ser meros espectadores de la situación, ante la indignación de mucha gente, con tractores que llegaban cargados de ruedas y que no se sabe de dónde venían, o sí, y en ocasiones descargaban directamente sobre las hogueras existentes». «Y todo esto durante 75 días», reprocha.

NO DESCARTA ACUDIR A LA JUSTICIA

Por el momento este ciudadano no ha presentado denuncia ante la justicia, algo que no descarta. «Tengo todos los documentos que corroboran todo lo manifestado; incluso algunos vecinos, que están indignados por todo lo sucedido, me han comentado que apoyan mi iniciativa de reclamar justicia ante estos hechos», explica.

El denunciante opina que «se puede haber vulnerado la ley que regula el derecho a huelga de los trabajadores y la normativa vigente de carácter medio ambiental, con la quema indiscriminada de toneladas de neumáticos», «cuya destrucción está regulada por un real decreto específico dado lo contaminante que resultan los mismos».