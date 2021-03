Narón-Reunión da alcaldesa para tratar sobre o muiño das Aceñas

A alcaldesa da Narón, Marián Ferreiro, e o concelleiro de Urbanismo, Manuel Ramos, reuníronse onte co xefe da Demarcación de Costas en Galicia, Rafael Eimil, para abordar diferentes asuntos de interese para o municipio. Un dos temas que Ferreiro lle trasladou a Eimil foi o interese do goberno local por facerse coa propiedade do muíño das Aceñas, “co fin de recuperar esta construción de tanto valor patrimonial na nosa cidade e que está en moi mal estado de conservación”.

A rexedora local manifestou o seu interese por chegar a un acordo cos propietarios da construción para adquirila pero tamén se interesou por outras alternativas para que no caso de que o acordo non fructificase, permitisen ao Concello facerse con este inmoble. Entre elas, tal e como se abordou na xuntanza, estaría a posibilidade de solicitar á Demarcación de Costas a concesión dunha parte da construción, concretamente a que se atopa en zona de dominio público. “A través desta outra opción sobre a que nos informamos na reunión teriamos a posibilidade de que unha parte do muíño pase a formar parte do patrimonio municipal”, explicou, asegurando que “a primeira das vías que se retomará dende o goberno local será a de tratar de desbloquear as negociacións que impediron en ocasións adquirir a construción, ao non chegar a un acordo económico cos propietarios en ningunha das ofertas económicas que presentamos dende o Concello”.

O pasado mes de decembro a corporación local aprobou por unanimidade no pleno unha moción na que se recollía o compromiso de realizar as xestións oportunas para adquirir o muíño das Aceñas co fin de rehabilitalo. En base a ese documento, a alcaldesa convocou unha reunión que tivo lugar no Concello o pasado mes de xaneiro para seguir avanzando nesta mesma liña e donde tamén se acordou contactar coa Demarcación de Costas e a Xunta de Galicia para analizar a viabilidade de que se manteñan os compromisos necesarios para recuperar esta valiosa construción.

“Continuaremos traballando para que o muíño pase a ser propiedade municipal e evitar que siga deteriorándose co paso do tempo unha construción que representa todo un símbolo da nosa cidade”, recalcou Ferreiro. Así mesmo, incidiu na importancia de que “dende o Concello contemos co respaldo das administracións supramunicipais que no seu día se comprometeron a colaborar para facer posible a recuperación deste inmoble, xa que precisa dun investimento moi importante”.

A que foi a Real Fábrica de Fariñas do Ponto de Xuvia é o único muíño intermareal da comarca de Ferrolterra e un dos poucos que hai en Galicia. “Construíuse a finais do século XVIII e foi unha das grandes fábricas de fariña de Galicia no século XIX, polo que sería moi importante que a propiedade pasase a ser municipal para recuperala como parte importante da historia desta cidade”, subliñou Ferreiro.