O Esteo despídese da primeira fase da liga asegurando o liderato

(Xosé Ferreiro) O Esteo pontés de fútbol sala pechou onte a primeira fase da Liga cun importante triunfo 5-3 ante o A Estrada Futsal, equipo co que perdera 5-1 hai 15 días, co cal finaliza a primeira fase líder con 32 puntos, por 30 do Ribeira FS e 28 de O Parrulo B.

Na primeira metade adiantábanse tras un tiro cruzado de Jacobo tras marcharse en velocidade (9´), pero antes do descanso nunha xogada de estratexia empataba Moro, que anotou tras chegar só dende atrás (18´).

No segundo tempo ampliaba o marcador Alberto, que rematou un córner sen deixar caer o balón, que se lle colou por entre as pernas a Yago (28´), e logo era Bruno o que facía o 3-1 ao transformar un penalti cometido sobre el mesmo (32´).

Nuns minutos finais frenéticos, apenas estreaban o porteiro xogador os visitantes que Rubi roubaba o balón e anotaba o 4-1 desde a súa pista, pero Juan Caínzos recurtaba distancias.

Voltaba a anotar desde o seu campo Jhony facendo o 5-2 pero outra vez o xogador ferrolán recurtaba distancias ata o definitivo 5-3 co que se pechou o encontro.

O Esteo pasa á segunda fase líder con 32 puntos acompañado de Ribeira e O Parrulo B, e seguramente se enfronte a Guardo, Unión Arroyo e Universidad de Valladolid.

O Esteo FS: Javichu, Jhony, Héctor, Troncho, Bruno – Jacobo, Rubi, Aitor, Alberto.

A Estrada Futsal: Yago, Pablo, Jorge, Moro, Juan Caínzos – Petetes, Edu, Martín, Sesar, Julio, Manuti.

Goles: 1-0, Jacobo (9´), 1-1, Moro (18´). 2-1, Alberto (28´), 3-1, Bruno, de penalti (32´), 4-1, Rubi (35´), 4-2, Juan Caínzos (36´), 5-2, Jhony (37´), 5-3, Juan Caínzos (38´).

Incidencias. Amarelas a Jacobo, Jhony, Rubi, Alberto, Aitor, Rober Paz, Moro e Yago. Pavillón de A Fraga. Uns 80 espectadores. Minuto de silencio polo falecemento do presidente do Palma Futsal, Miquel Jaume.