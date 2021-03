Un año de pandemia en el Hospital «Juan Cardona»

El Hospital «Juan Cardona» de Ferrol ha hecho balance de la actividad sanitaria en este primer año de pandemia, reconociendo el esfuerzo de sus trabajadores que han llevado una parte importante del peso de la asistencia sanitaria no solo a los enfermos de Covid-19 sino a los pacientes de la actividad hospitalaria habitual.

Tal y como lo recuerda el director médico, Miguel de Santiago Boullón, desde el primer momento los sanitarios trabajaron en la lucha contra el virus y recuerda que el primer fallecimiento de Ferrolterra por Covid-19 se produjo en el Hospital «Juan Cardona«. Se trataba de una persona que había llegado directamente de un viaje del Imserso en la Costa Brava. “Tenemos que destacar que el esfuerzo del personal fue fundamental, tuvimos una planta Covid específica para estos pacientes y tuvimos sanitarios que asumieron su papel enfrentándose al virus con gran profesionalidad. En este hospital no se ha contagiado ningún profesional de Covid-19” explica el director médico.

En este sentido, el gerente del centro, Francisco Soriano Paredes, ha resaltado el gran trabajo en prevención realizado desde el «Juan Cardona» al implementar medidas para garantizar una cobertura sanitaria segura. “El hospital ha implementado todas las medidas posibles para que la actividad sanitaria sea segura para pacientes, familiares, acompañantes y profesionales sanitarios. Este esfuerzo está orientado en la desinfección e higienización de espacios asistenciales; circuitos de atención diferenciados; equipos de protección o gestión de residuos. Lo que pretendemos es que se acuda al hospital con seguridad”, apuntó.

Asistencia sanitaria a toda clase de patologías

En este primer aniversario del día que cambió la vida por completo de todo el país, la

dirección del Hospital «Juan Cardona» recuerda que, en la actualidad, el centro sanitario no dispone de planta Covid ya que se ha llegado a un acuerdo con el Sergas para poder mantener la asistencia sanitaria a toda clase de patologías, incluso, en las etapas en las que la incidencia del virus es alta. “Existe un acuerdo con el Sergas del área sanitaria de Ferrol por el cual en los momentos en que ellos estaban saturados con la atención a la Covid-19 nos han mandado pacientes para operar, incluso, actividad quirúrgica que no podía esperar se ha hecho con médicos del Sergas en nuestro hospital. A día de hoy no tenemos ingresos Covid, si se detecta uno se traslada al hospital de referencia”, apunta Miguel de Santiago Boullón.

Protocolos de prevención

El director médico del Hospital «Juan Cardona» ha recordado que gracias a los protocolos la situación asistencial está totalmente controlada. “Tenemos los protocolos de prevención en marcha, no solo aplicando las recomendaciones de Sanidad si no también nuestras propias recomendaciones. Desde la dirección trabajamos coordinadamente con el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, continuamente se revisan y actualizan protocolos y se dota del material necesario para garantizar la seguridad de la asistencia sanitaria”, añade.

Un año después de que se decretase el Estado de Alarma han cambiado muchas cosas

en el «Juan Cardona«, pero quizás uno de los cambios más significativos, en palabras del director médico, es la asiduidad con la que los pacientes acuden a Urgencias. “Ha habido tanto miedo que mucha gente no ha venido a Urgencias con enfermedades graves y se han quedado en casa con un infarto o con una apendicitis. En general, hay miedo a ir al hospital y se nota en el gran descenso de la atención a Urgencias. Ahora los pacientes vienen cuando realmente se encuentran mal y no se acude tanto por patologías banales”, afirma.

Área de Pediatría

El Hospital «Juan Cardona» ha realizado una importante obra para ampliar la superficie del área de Pediatría, tanto de la zona de espera como de consultas, que también ha notado cambios en la asistencia. Según explica Miguel de Santiago Boullón, las nuevas normas de distancia social y la obligatoriedad de llevar mascarilla han reducido el número de casos de infecciones respiratorias entre los más pequeños.

“Si hace un año veíamos 60 niños en un día ahora vemos muchos menos. Hay miedo, pero sobre todo respeto, los ciudadanos cumplen las recomendaciones”, apunta.

Además, recuerda que este año ha cambiado mucho la forma de trabajar, evitando las esperas y aumentando la eficiencia de la cita previa consiguiendo que la planta de Pediatría sea una de las más seguras del centro sanitario.