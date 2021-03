El BNG propone que se inicien este año las obras de remodelación del mercado de Recimil

Iván Rivas, portavoz municipal del BNG, mantuvo en la mañana de este martes un encuentro con representantes de la asociación vecinal y con operadores del mercado de Recimil para abordar el estado de esta instalación municipal y avanzar que el BNG llevará este tema al próximo pleno municipal y defenderá la inclusión en los presupuestos municipales de 2021 de una partida económica que permita desarrollar el proyecto de rehabilitación del mercado este mismo año.

Iván Rivas quiso reivindicar una de las necesidades básicas que tiene el barrio de Recimil, como es la recuperación de uno de sus elementos más singulares, el mercado, que debe contribuir para el desarrollo social, económico y residencial de esta zona de la ciudad. Actualmente, señaló, este mercado tiene muchísimas deficiencias, tanto de uso, como de ocupación, como de su estado de conservación.

El BNG quiso poner de relieve la necesidad de asignar los puestos que a día de hoy permanecen vacíos. Cree que es contradictorio el hecho de que existan solicitudes por parte de operadores para la ocupación de esos puestos y que no se atiendan por parte del gobierno local.

Asimismo el BNG puso de relieve que existen operadoras del mercado que llevan meses esperando por la respuesta municipal ante esas solicitudes. «Es absolutamente inadmisible que existiendo demandantes de esos puestos el ayuntamiento siga manteniendo puestos cerrados en el mercado de Recimil» señaló Ivan Rivas.

También indicó que existen solicitudes para el desarrollo de actividades económicas ocupando el espacio público, en este mercado, concretamente para permitir la ocupación de terrazas y que desde el ayuntamiento sigan sin resolver estas demandas obligando a mantener cerrados negocios que podrían estar en activo si se concedieran las licencias de terrazas.

«En un contexto como el actual en el que la hostelería y el pequeño comercio tiene tantas limitaciones impuestas y restricciones para poder desarrollar su actividad por si fuera poco que la administración local impida que el pequeño margen que tienen que es usando el espacio exterior es inaceptable que el concello ponga tantos atrancos para asignar y dar estar licencias de ocupación de espacio público y la colocación de estas terrazas» continuó indicando el portavoz municipal del BNG.

Iván Rivas defendió la necesidad urgente de acometer la recuperación integral del mercado de Recimil. Recordó que hay un estudio de 2018 que permanece en un cajón del ayuntamiento que debería servir de base para iniciar la rehabilitación de estas instalaciones con una nueva asignación de espacios, una nueva agrupación de usos, la habilitación de espacios exteriores que permitan que el mercado de Recimil sea uno de los focos principales de dinamización económica y que conllevará la dinamización social del barrio acompañada, claro está de la rehabilitación residencial de las viviendas buscando su diversificación.

El BNG considera que es preciso dotar económicamente un proyecto de rehabilitación en los presupuestos municipales de este año 2021 y le recuerda al gobierno local que ya hace más de un año que se comprometió a desarrollar este proyecto, tras una moción presentada por el grupo nacionalista y aprobada por unanimidad y que a día de hoy sigue sin efectivizarse.

Porque el Mercado de Recimil debe ser uno de los elementos fundamentales para la recuperación del barrio el BNG presentará una moción al pleno de fin de mes para adquirir el compromiso firme y explícito por parte de la corporación local de una partida que permita iniciar este camino a lo largo de los próximos meses.

Una situación límite

Monica Pantín, operadora del Mercado afirmó que los operadores se encuentran delante de una situación límite. Ella lleva cerrado su puesto de hostelería desde que se inició la pandemia por culpa de las limitaciones de aforo. Con un local de 16 metros cuadrados no tiene capacidad de atender gente en el interior y sigue más de un año después intentando que el ayuntamiento le conceda el permiso para la instalación de la terraza, una terraza con la que contó hasta el año 2015, por lo que no comprende porque ahora no se la conceden, mientras sigue pagando la tasa por el negocio, con él cerrado. También sigue esperando para ocupar el puesto lateral que lleva años cerrado y no se lo quieren ceder.

También pidió el arreglo del mercado, del que dijo que está en unas pésimas condiciones y que los baños están siempre en mal estado.

Recuperar el barrio

Por su parte María José Pita, de la Asociación Vecinal de Recimil defendió que «como Asociación vecinal queremos que se recupere el barrio y para eso hay que empezar por recuperar el Mercado. La dinamización empieza por el mercado y por el centro escolar y si no se mira lo que está pasando, aquí se no se apuesta por esta zona, esto va a ser un gueto. Este mercado funciona y aún podía funcionar más si hubiera estado acondicionado» y defendió su centralidad y que da servicio a una zona grande de Ferrol.