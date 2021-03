Dura crítica de la CIG y BNG ante la «visita turística» de la presidenta de Navantia a Ferrol

La CIG ha emitido un comunicado en el que se hace una dura crítica a la presencia de la nueva presidenta de Navantia, Belén Gualda, en la factoría ferrolana, mientras el BNG la califica como «visita turística».

La CIG señala que «este lunes día 15, se nos advierte al Comité de Empresa de Navantia-Ferrol de la posibilidad de que nos reuniríamos con la nueva presidente de Navantia a última hora de la mañana del propio lunes. No es de recibo

que se convoque, el mismo día, una reunión a celebrar veinte minutos antes de se finalizar la jornada laboral, y menos cuando se afirma tener tanto interés en tener dicha reunión. Ya había sido breve una primera reunión telemática de presentación protocolaria y ahora se repite presencialmente. Después de varios meses en la presidencia ya había debido ser una jornada de trabajo.

En cuanto a esta segunda reunión más del mismo: poner el énfasis en las F-110 y esperar a esa carga de trabajo, con esfuerzos denodados para convencernos de que ese es el futuro y la salvación de la Ría de Ferrol. Como sí había sido el primer programa de fragatas que hace Ferrol. Del resto de la carga de trabajo nada pues de Turbinas ya nos hicieron la presentación de un proyecto de futuro que suena bien aunque

depende de presupuestos que están en el aire por lo que hay que esperar para ver cómo y cuando se materializa; en proyectos relacionados con la energía eólica no contestó ante la crítica de una falta de estrategia para implicar más a Navantia en dichos proyectos. No podemos ser un almacén de Windar; finalmente, de Carenas ni mención, a pesar de la insistencia por parte de la CIG.

En el capítulo de inversiones, una vez más se pretende fiarlo todo al nuevo taller de subbloques, también con esfuerzos denodados de convencernos que es un gran esfuerzo económico, cuando todos los informes indican que no va aportar nada al proyecto de las Fragatas y mismo, que la construcción del taller sin el dique es contraproducente para el proceso productivo. Se evidenció que no le habían informado de que no tenemos grúa para montar los bloques en la grada y del nuevo dique cubierto en el dijo nada, en esto último, como mucho propone darle una vuelta al tema del taller para que sea el más funcional posible, a pesar de que le hemos advertido que para nosotros y para la comarca de Ferrol este dique cubierto es irrenunciable.

Por último, se nos afirmó que desde Ferrol vamos a ser un referente con el gemelo digital previsto en el proyecto de las fragatas, que en el plano sociolaboral se va a cumplir el convenio (faltaría más) y se nos promete, para el ecuador del Plan Estratégico, hacer una evaluación de cómo se están cumpliendo los objetivos. En definitiva, reunión breve, sorpresiva y baldía en contenidos. Una presentación sin indicios de un futuro despejado para la Ría de Ferrol, ni a corto, ni a medio ni a largo plazo».

Viaje turístico

Por su parte Iván Rivas, portavoz municipal del BNG en el ayuntamiento de Ferrol, exigió de la presidenta de Navantia algo más que una visita turística y demandó un compromiso explícito con los astilleros de la ría.

Iván Rivas, censuró y calificó, también, como inaceptable que desde el gobierno de la ciudad no se le había exigido la más mínima explicación respeto de la actual situación de la empresa y su futuro. «Una muestra más del servilismo y la complacencia con la que el alcalde de la ciudad se comporta delante del gobierno del estado».

Para Iván Rivas, los compromisos de Navantia deben pasar por la incorporación de nuevo personal a la empresa principal, justo al contrario de lo que está aconteciendo en el momento actual donde únicamente se están cubriendo vacantes y jubilaciones sobre la base de un plan industrial que supondrá al fin una reducción del plantel de la empresa principal de más del 25%.

Defendió Rivas que el Estado a través de la empresa pública debe desarrollar una política de nuevas contrataciones procedentes de trabajadores y trabajadoras de la industria auxiliar y hacerlo de manera inmediata con dos objetivos. Por una parte con el objeto de invertir la dinámica de desmantelamiento del sector de los últimos años, con miles de despidos en la industria auxiliar y sin vincular estos puestos a la dotación de carga de trabajo que a día de hoy no existe producto de una política de Estado que vació las gradas de los astilleros. Por otra parte con un objetivo formativo. Cumple avanzar en el carácter formativo de estas incorporaciones con el objeto de preparar a los trabajadores y trabajadoras del astillero para adaptarse al ámbito civil.

«Para alcanzar este último objetivo es fundamental ejecutar inversiones en las instalaciones actuales que permitan acceder al mercado civil. Un mercado donde los astilleros europeos llevan años incrementando su volumen de negocio y en concreto en el ámbito de los buques crucero como demuestra que el año 2019 fue lo de mayor volumen de cartera de pedidos del último decenio con 14,6 millones de toneladas CGT y que supusieron el 65% de las CGT en el ámbito de la construcción civil en Europa».

«Los astilleros ferrolanos serían plenamente competitivos en este ámbito de la construcción naval sí existiera la voluntad política para que así fuera y se pusieran los medios para alcanzarlo. Pero que este lunes la presidenta de la empresa no comprometiera ni la simple transformación del buque Galicia o que el Ministerio de Defensa paralice el desarrollo del taller de subbloques demuestra el nulo compromiso que el Estado mantiene con nuestro principal sector productivo» indicó Iván Rivas.

El portavoz municipal del BNG, demanda del alcalde de Ferrol «que aclare si va a continuar avalando la dejadez con el que el gobierno central trata al naval de Ferrolterra y recuerda que ni el gobierno central ni el alcalde de la ciudad pueden hacer oídos sordos a las exigencias de nuestra comarca reflejadas en la movilización de la semana pasada».