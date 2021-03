La Policía Local interviene de nuevo en las pistas deportivas del Inferniño para poner fin un botellón en el que participaban alrededor de 40 personas

Patrullas de la Policía Local volvieron a intervenir ayer por la tarde en la plaza del Inferniño para disolver una nueva concentración de jóvenes en la zona de las pistas deportivas. Se trataba de un grupo de alrededor de 40 personas, muchas de las cuales estaban bebiendo y no usaban correctamente la máscara obligatoria. Nada más aparecer los vehículos policiales, la mayoría se disgregaron rápidamente, pero la ágil actuación de los agentes permitió identificar a cinco. Fueron denunciados por contravenir la normativa relacionada con la pandemia.

Fue una de las dos actuaciones del 092 relacionadas con grandes reuniones de no convivientes en el día de ayer. La otra tuvo lugar debajo de la Casa del Mar, donde se encontraban alrededor de 20 menores. La llegada de los agentes provocó que todos ellos salieran a la carrera, dejando en el lugar pertenencias personales, sobre todo prendas de ropa. Una parte huyeron por las escaleras que conectan el lugar con la carretera del Puerto, mientras que otro grupo se dirigió a la carretera Alta. De estos últimos, fueron interceptados ocho, a los que se identificó antes de dar aviso a sus progenitores para que se hicieran cargo de ellos y tramitar las correspondientes denuncias por reunión de no convivientes y por no usar máscara. En todos los casos se trataba de chicos de entre 14 y 16 años.

Sanción por servir alcohol a un menor

Por otra parte, la Policía Local sancionó al titular de un establecimiento hostelero de Ferrol Vello por servir alcohol a un menor. Los agentes detectaron la infracción cuando se acercaron a la terraza del local puesto que varias personas no estaban utilizando correctamente la máscara. Al identificar a una de ellas, fue cuando comprobaron que tenía menos de 18 años, pese a que estaba consumiendo una bebida alcohólica. En este establecimiento también detectaron que no se estaba cumpliendo el aforo de la terraza.

En total, incluidas estas tres intervenciones, fueron 45 las denuncias tramitadas ayer, día festivo, por la Policía Local en relación con incumplimientos de la normativa específica de la covid-19, mientras que el jueves sumaron 13.