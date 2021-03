En Ferrol-Gran brillantez en la Jura de Bandera de 181 marineros de la «Antonio de Escaño»

181 marineros pertenecientes a la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» que están realizando la fase de Formación Militar General han jurado o prometido fidelidad a la Bandera, refrendando con ello su compromiso con la defensa de España , en la mañana de este sábado, día 20 de marzo , en la Plaza de Armas de la Escuela ceremonia presidida por el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Victoriano Gilabert Agote.

El Acto se desarrolló bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias de prevención frente a la COVID-19, sin asistencia de autoridades civiles ni familiares. El buen tiempo, aunque con algunas rachas de viento, contribuyó a la brillantez del acto.

COMIENZAN LOS ACTOS

En la Plaza de Armas estaba formado un batallón al mando de la Capitán de Corbeta, jefa de instrucción de la Escuela, Mónica Rey Docal. Lo componían una escuadra de gastadores y la banda de cornetas y tambores de la Escuela «Escaño», la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina; y dos brigadas formadas por los 181 marineros.

A las doce menos diez de la mañana se incorporaron al batallón las Banderas Nacionales de la «Escaño» y de la ESENGRA a las que se les rindieron los honores de ordenanza.

A las 12 horas, con puntualidad castrense, llegó a la Plaza de Armas de la Escuela el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Victoriano Gilabert Agote, que fue recibido por el Ayudante Mayor del Centro, capitán de fragata Ignacio González-Tablas Lázaro, toda vez que el comandante-director capitán de navío Manuel Aguirre González no pudo estar presente por un control familiar anti covid, y al que se le rindieron los honores de ordenanza pasando seguidamente revista a la Fuerza.

A continuación todos los presentes cantaron la Salve Marinera.

JURA DE BANDERA

Eran las doce y veinte de la mañana cuando se procedió al acto principal de la jornada, a la jura de la Bandera. Tras la lectura del artículo sexto de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas el Ayudante Mayor de la Escaño pidió el juramento o la promesa a los nuevos marinos y el párroco castrense de San Francisco, Jorge David Lorenzo Pérez, rogó a Dios «que os ayude a cumplir lo que habeis jurado o prometido».

Seguidamente los 181 marinos desfilaron, uno por uno ante la Enseña Patria y en lugar del tradicional beso lo hicieron bajando la cabeza como señal de respeto.

Tras esta parte de la ceremonia los nuevos marinos pasaron bajo la Bandera y el sable que portaba el CF.González-Tablas Lázaro mientras la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba la pieza musical «Banderita Española» de «Las Corsarias»…(Banderita tu eres roja, banderita tu eres gualda, llevas sangre llevas oro, en el fondo de tu alma)

EMOTIVAS PALABRAS DEL AYUDANTE MAYOR DE LA «ANTONIO DE ESCAÑO»

Seguidamente el Ayudante Mayor de la Escuela «Antonio de Escaño» capitán de fragata Ignacio González-Tablas Lázaro se dirigió a todos los presentes, con emotivas palabras.

«Almirante, quiero agradecerte, en nombre de mi Comandante-Director, que no ha podido estar presente con nosotros en el día de hoy, en el mío propio, y en el del personal de la Escuela, tu presencia en este acto tan importante, especialmente en esta situación excepcional que vivimos» .

«Quiero que mis primeras palabras sean para recordar a las decenas de miles de compatriotas que nos han dejado víctimas de la pandemia que azota a España, españoles que han visto truncada su vida por esta cruel enfermedad, y a los que sin duda, todos recordaremos en el acto de homenaje a los caídos que tendrá lugar a continuación. A ellos y a sus familiares, los tenemos presentes en un día como hoy» .

«Hoy es un día importante para la Escaño, para la Armada, y muy especialmente para los 181 nuevos marineros del segundo ciclo de 2020 que con el Acto de Jura de Bandera dan comienzo a su vida militar, y que en pocos meses, tras su periodo de formación, pasarán a formar parte de las dotaciones de los buques y unidades de la Armada.

Acto que hemos querido que siga el ceremonial tradicional de la Armada, con todo lo que ello conlleva, y que con su gran carga simbólica refleja la importancia que tiene en la carrera de un militar el juramento ante la Bandera» .

Compromiso con España

«La Bandera simboliza a España, es símbolo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria, representa los valores superiores expresados en la Constitución, pertenece a todos y cada uno de los españoles.

Marineros, ante ella adquirís un compromiso con España, que va más allá de un acto administrativo.

Compromiso con el cumplimiento del deber, la más preciada virtud que puede ostentar el hombre de honor. Cumplimiento que sin duda os exigirá sacrificios y renuncias, pero que estoy seguro aceptareis al igual que antes que vosotros aceptaron todos los que forman parte de la milicia. Sed dignos depositarios y continuadores del prestigio que nos legaron, tratar de consolidarlo y engrandecerlo con vuestro trabajo y dedicación.

Compromiso con la Constitución como norma fundamental del Estado, esa Ley de leyes que ha de ser siempre horizonte de nuestras actuaciones, y que señala a todos los españoles el derecho y el deber de defender a España» .

Una serie de principios

«Recalcaros, que la nueva vida que habéis dado comienzo se rige por una serie de principios, que son la disciplina, el cumplimiento de las normas, el acatamiento de las órdenes recibidas, el respeto al uniforme, y la continuación de las tradiciones de la Armada.

Ingresáis en una Armada moderna, dotada de las más avanzadas e innovadoras unidades con sofisticados equipos y sistemas pero que no son nada sin su elemento principal, elemento que les da vida y hace posible su funcionamiento, ¡sus dotaciones!, dotaciones de las que formareis parte en un futuro próximo.

El manejo de estos modernos equipos requiere marineros con una buena formación técnica, pero también que asuman e interioricen estos valores que nos han hecho navegar a lo largo de la historia. Recordad que la Armada vale lo que vale su gente y la Armada siempre ha valido mucho» .

«Recordad siempre que para los que servimos a España en la Armada mucho más importante que nuestros logros individuales está que España y los españoles se sientan orgullosos de su Armada y, a partir de hoy, también vosotros asumís esta responsabilidad».

Recuerdo a las familias

«Quiero dirigirme a vuestros familiares y amigos, estad orgullosos de estos marineros, tenéis motivos para ello. Sois una parte fundamental de la familia de la Armada, y el soporte y apoyo que les permitirá desarrollar la carrera que han elegido.

Lamentablemente, no podéis estar aquí, pero estoy seguro que los tenéis muy presentes y seguro que, en algún momento, de algún modo, también habéis estado presentes en este acto. ¡Enhorabuena! A todos»

Tras felicitar a los mandos de brigada «por el trabajo, muchas veces más allá de lo exigible, y no siempre en las mejores condiciones, esfuerzo que nos ha permitido superar todas las dificultades y llegar al día de hoy cumpliendo la misión encomendada. Bravo Zulú» .

Señaló que «Hoy comenzáis vuestra singladura en la Armada, ruego a la Virgen del Carmen, nuestra Patrona, que os proteja a lo largo de vuestra carrera y cuando rindáis viaje os sintáis orgullosos de vosotros mismos, pues si es así, la Armada también lo estará» .

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

Después de esta alocución dio comienzo el acto oficial con un homenaje a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria» .

El Almirante Director de Enseñanza Naval, y el Ayudante Mayor de la «Escaño» depositaron una corona de laurel ante una cruz en honra a los Caídos, mientras los marinos cantaban «la muerte no es el final…» . «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz» …. El párroco castrense rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería en honor a los miembros fallecidos de la Armada.

Seguidamente se cantó el himno de la Armada y la Fuerza desfiló ante las autoridades militares.

LOS NUEVOS MARINEROS

Los marineros se incorporaron el pasado 11 de enero a la Escuela para realizar el curso de acceso a Militar Profesional de Tropa y Marinería correspondiente al segundo ciclo de 2020. Su periodo de formación está previsto que finalice el 1 de octubre de 2021, fecha en la que pasarán destinados a los buques y unidades de la Armada.

LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES «ANTONIO DE ESCAÑO»

La Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» tiene sus orígenes en la Escuela de Maquinistas de la Armada, creada por la Reina Isabel II el 22 de mayo de 1850, ubicada en el Arsenal de Ferrol. Conforme a los objetivos de Enseñanza que se describieron en el artículo 1º del reglamento de la Escuela, «El objeto de la Escuela de Maquinistas es la instrucción teórico-práctica de los artesanos que han de formar el Cuerpo de Maquinistas de la Armada, cuyo encargo se reduce a elaborar los órganos de las máquinas de vapor aplicadas a la Marina, y a atender al servicio y entretenimiento de ellas en la navegación.»

La Escuela toma su nombre del ilustre marino, Teniente General de la Real Armada, Antonio de Escaño y García de Cáceres. Nacido en Cartagena en 1752, participó en los combates navales de Espartel, Finisterre, San Vicente y Trafalgar. Es considerado como uno de los mejores tácticos navales del siglo XVIII. Hombre ilustrado, se dedicó al estudio de la construcción naval y otras disciplinas académicas como la química, la botánica y la historia, de la que fue académico. Fue miembro del Consejo de Regencia durante la invasión Napoleónica y de las Cortes de Cádiz que elaboraron la primera Constitución de España. A su fallecimiento en 1814 fue enterrado en el cementerio general de San José de Extramuros, en Cádiz. Sus restos fueron trasladados en 1979 al Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando (Cádiz).

La Escaño es en la actualidad un centro docente dependiente de la Dirección de Enseñanza Naval. La conforman más de 300 personas, la mitad de ellas profesores. Es la responsable de la formación técnica, la capacitación y especialización del activo más importante de la Armada, sus hombres y mujeres. Son más de 3.000 profesionales -oficiales, suboficiales y marinería – los que cada año se forman en esta Escuela, lo que la convierte en la Escuela de la Armada con mayor número de alumnos.