Nueva derrota del Club Rugby Ferrol ante el Zarautz

Agria jornada para el conjunto ferrolano con una nueva derrota ante el equipo vasco de Zarautz, por un contundente 12 a 36. En el partido, el Club Rugby Ferrol era el equipo local, aunque se vio obligado a jugar el encuentro en el campo de As Lagoas, en el que juegan habitualmente los equipos de las diferentes divisiones de Vigo Rugby Club. Ello es debido a los problemas con los que todavía se lleva encontrando el equipo departamental para conseguir la homologación de un campo local por la Federación Nacional de Rugby.

Esta situación de jugar de local fuera de casa, tampoco es que haya sido un componente determinante en la derrota de los ferrolanos, pues se enfrentaron a un corrosivo, organizado y firme contendiente, que no dio muchas opciones de juego. Ya en el minuto 4 se adelantaban en el marcador con un ensayo que cogió a los ajedrezados casi de sorpresa. En una llegada del equipo visitante cercanos a la línea de 5 metros un mol de jugadores con suficiente presión metieron con relativa facilidad el oval dentro de la línea de ensayo. Y es que el dominio en las fases estáticas de los vascos, no dejó lugar a dudas de la fortaleza de su delantera, determinante, para el desarrollo en general del encuentro. Los ferrolanos puntualmente encontraban una consecución de jugadas nacidas en ocasiones de acciones individuales y encadenadas a diferentes pases, que no conseguían en última instancia anotar en el campo contrario, a excepción de un ensayo en el minuto 21, que lograba mantener la esperanza de una recomposición en el campo. Pero, definitivamente, en ocasiones por errores propios con diferentes fallos y pérdidas, y en otras por la férrea defensa del equipo de Zarautz, no conseguían el dominio en el juego, ni del oval, ni del campo.

Con el comienzo de la segunda parte no cambiaron las tornas para los de Ferrol, a los que les anotaron dos ensayos en menos de 10 minutos del comienzo. Únicamente llegando a los últimos minutos del partido, parecía retomar un juego más ágil, y acertado para el equipo de Ferrol, que consiguió otro ensayo en el minuto 72, aunque encontró su correspondiente respuesta por el equipo vasco, para dejar el partido en el resultado final de 12 a 36.

En esta segunda vuelta, quedan 3 partidos por jugar en los que los jugadores del Club Rugby Ferrol deberán de poner todo su empeño y concentración para poder conseguir resultados positivos, y alejarse de las posibilidades de descenso.

El siguiente partido será ante el Eibar como visitante el 28 de marzo.