Narón-Esta fin de semana últimos espectáculos do “Festival Internacional do monólogo teatral Singular”.

O Pazo da Cultura de Narón acollerá esta fin de semana os tres últimos espectáculos da sexta edición do “Festival Internacional do monólogo teatral Singular”. Dúas compañías galegas, Artesacía e Eme2 Produccións, e unha chilena, La llave maestra, traerán a Narón tres espectáculos enmarcados nesta iniciativa, na que colaboran co Padroado da Cultura a Rede Eurolatinoamericana de artes escénicas (Redelae); a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña.

O venres día 26 poderase ver no Pazo o monólogo “Chola a it girl”, protagonizado pola actriz Laura Villaverde. A cita coa compañía Artesacía será ás 20.30 horas e o público poderá ver unha obra baseada nas novas tecnoloxías, na que a protagonista, Chola, é contratada por un teatro para realizar un titorial en directo para amosar nuns poucos pasos como converterse nunha “it girl” do mundo rural. Unha chamada telefónica dará un xiro inesperado a esta historia para amosar a humanidade e imperfección da protagonista desta obra.

Na xornada do sábado, día 27, subirase ao escenario do Pazo a actriz Edurne Rankin, que chega a Narón coa compañía chilena La llave maestra. A partir das 20.00 horas representarase un monólogo baseado en textos creados especificamente para rendir unha homenaxe ás nenas e nenos que viaxaron a bordo do Winnipeg, un barco que transportou cara a Chile a milleiros de españois exiliados trala Guerra Civil española.

A compañía galega Eme2 Produccións será a encargada de pechar esta sexta edición do Festival Singular, coa representación do monólogo“Semente”.

Será o domingo, día 28, ás 18.00 horas no Café Teatro do Pazo e a peza enmárcase no festival “Singulariño!”, dirixido a público familiar e infantil. A actriz de As Pontes Mercedes Castro protagonizará unha historia centrada no poder que o ser humano ten para

influenciar o mundo ao seu redor. A peza conta a historia dun home humilde e o seu esforzo por facer do lugar no que vive un lugar especial.

As entradas dispoñibles, ata completar o aforo permitido, poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo da Cultura, de luns a sábado entre as 9.30 e as 14.00 e de 17.00 a 20.30 e os domingos e festivos unha hora antes do comezo do espectáculo. Tamén poden adquirirse a través da web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es.