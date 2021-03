Este miércoles se reanuda en Galicia la vacunación con AstraZeneca

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, participó este lunes, día 22, por la tarde, por videoconferencia, en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que se acordó retomar la vacunación con la vacuna de AstraZeneca, ampliando el grupo de edad hasta los menores de 65 años.

La vacunación con AstraZeneca se reanudará a partir del miércoles. En concreto,

se contempla retomarla donde se paró, con los grupos 3 B (Personal implicado en la gestión y respuesta de la pandemia), 3 C (resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad y 6 (Guardia Civil, Policía Nacional y Autonómica, Local, Bomberos, etc).

El Sergas irá incorporando a este proceso a los menores de 65 años, al ritmo que marque la llegada de viales.

El número de vacunas de AstraZeneca que llegaron a Galicia esta semana fue el 57% de lo previsto, en total llegaron algo más de 12.000 vacunas.

El departamento sanitario gallego comenzará este martes a realizar las citaciones para retomar la vacunación con AstraZeneca este miércoles.

Hasta actualidad, la Xunta de Galicia lleva administradas un total de 385.613 dosis, Un total de 119.941 personas tienen la pauta completa.