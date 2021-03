Ferrolanos-El general de Infantería de Marina Andrés Gacio se retira tras 49 años de servicio

Tras cerca de medio siglo entregado a la Armada española este próximo día 3 de abril el general ferrolano de Infantería de Marina Andrés Gacio Painceira, pasará a la situación de retiro de las Fuerzas Armadas, dejando de ser el militar que más tiempo llevaba en servicio en la Armada, destacando que de marinero voluntario (1972) se retira como general (20219

El general Gacio Painceira nació en 1956 en Ferrol e ingresó en la Armada como marinero voluntario en 1972.

Tras cierto tiempo embarcado en los destructores “Oquendo” y “Méndez Núñez”, en 1979 ingresó en la Escuela Naval Militar, en Marín, recibiendo el despacho de teniente de Infantería de Marina en 1984.

En la Fuerza, desempeñó diversos destinos en el Tercio de Armada (TEAR) y Tercio del Sur, entre los que destacan los mandos de compañía de fusiles, batería de artillería y Compañía de Policía Naval. De Teniente Coronel mandó el Grupo de Artillería de Desembarco del TEAR y de Coronel fue Segundo Jefe de la Brigada de Infantería de Marina (SEJEBRIMAR). En el área de Operaciones, mandó Fuerzas de Infantería de Marina en Bosnia-Herzegovina bajo pabellón OTAN, y un batallón hispano-marroquí en Haití bajo mandato de Naciones Unidas.

Como oficial de Estado Mayor ocupó destinos relacionados con Planes en el Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad, en la Comandancia General de la Infantería de Marina, en el Estado Mayor de la Flota y en el Estado Mayor de la Armada, donde era jefe de la Sección de Planes Orgánicos en el momento de su ascenso a General.

Estuvo también tres años en el Cuartel General de la OTAN en Oeiras (Lisboa). En la estructura de Apoyo a la Fuerza, estuvo destinado en la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL) y como profesor en la Escuela de Infantería de Marina. Es Diplomado de Estado Mayor, Especialista en Artillería y Coordinador de Fuegos. Ha realizado los Cursos de Operaciones Anfibias y Señalador de Objetivos Aéreos. En el extranjero hizo el Curso Aplicativo para Oficiales de Infantería de Marina en Argentina y en la OTAN los Staff Orientation Course e Intelligence Course.

Como Oficial General mandó tres años la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) entre 2015 y 2018 (Cartagena), antes de ser el “Deputy Chief of Staff Operations” en el “Cuartel General de las Fuerzas de Apoyo y Ataque de la OTAN” (STRIKFORNATO) en Lisboa (Portugal) desde 2018 hasta su retiro en el próximo mes abril de 2021.

Está en posesión de diferentes condecoraciones civiles y militares, está casado y tiene 2 hijos, y tras esta larga carrera tiene previsto seguir viajando a menudo a su tierra natal para seguir disfrutando, con su esposa Pepi, de la tierra que lo vio nacer y de su familia y de su gente.

Apego a Ferrol

Durante su primera visita al Tercio del Norte de Infantería de Marina, en Ferrol, el 19 de noviembre de 2015, como General Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) a preguntas de Galicia Ártabra manifestó «Todavía tengo mi apego a Ferrol, ya no me queda familia en la ciudad, pero bueno todavía tengo piso en Ferrol y mucha carencia, porque me crié aquí aunque hace muchos años que ya no resido en esta ciudad, y nunca curiosamente estuve destinado en el Tercio del Norte.

Me considero ferrolano, ( señaló con una gran carcajada), como no, soy andaluz de adopción porque mi casa está allí pero las raíces son las raíces y mis apellidos me delatan claramente sobre todo el Painceira, que es muy de aquí, de esta zona, concretamente de Ortigueira».