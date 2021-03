Alberto Vázquez elegido como nuevo presidente del Casino Ferrolano

La candidatura encabezada como presidente por Alberto Vázquez Santiago para la presidencia del Casino Ferrolano ha sido la ganadora al lograr 464 votos frente a los 326 que obtuvo la otra candidatura en la que figuraba al frente la actual presidenta Susana Martínez Galdós.

En la tarde de este jueves se dieron cita en los salones del Casino unos 130 socios con el fin de asistir a la asamblea general . Entre los temas tratados se tomó el acuerdo, por mayoría de los asistentes, el que se haga una auditoria externa de la contabilidad de la entidad de los últimos cinco años.

A la hora de la votación los socios que contaban con votos delegados inclinaron la balanza hacia la candidatura de Alberto Vázquez en la que figuran como vicepresidenta segunda María José López Lago; tesorero, Gabriel Fernández Corral; Jefa de Deportes, María Sicre Romero; bibliotecaria, Paloma Velón Ororbia; vocal primera Isabel Estevan Serrano; y vocal tercera Paula Brea Iglesias.

En la página de facebook de la candidatura de Alberto Vázquez éste se dirigía a los socios señalando que «Me llamo Alberto Vázquez Santiago, estoy casado con Macarena, tengo cuatro hijos y una nieta. Fui comercial de la automoción, pero ahora estoy jubilado. Eso no significa que no me mantenga activo gracias al golf, al tenis y al pádel»

«Mi vínculo con nuestro club es deportivo, pero también social. Me presento por el cariño que le tengo a esta entidad, para aportar ideas nuevas, revitalizarla. Somos un equipo unido y que nos sentimos respaldados por un grupo importante de socios»

«Quiero que se sientan partícipes y estén satisfechos con las instalaciones, para que todos los socios se sumen a todas las actividades que se organicen».