El Grupo Popular denuncia la falta de actividades de conciliación para los niños y niñas en las vacaciones de Semana Santa

La concejala del Grupo Popular Elvira Miramontes denunció, una vez más, la inexistencia de políticas de conciliación en el Concello de Ferrol. «Los niños y niñas están de vacaciones y, una vez más, no tienen actividades de ocio por la falta de

planificación de la concejalía de Igualdad, no hay excusa. Otras vacaciones más, otro año más, sin campamentos, sin ludotecas y sin servicios de actividades” denunció la popular.

«En Ferrol las familias tienen que pagar para poder conciliar y eso genera, entre otras cosas, agravios comparativos y una mayor brecha social», aseguró. «Esto es lo que fomenta el gobierno de Mato, que demuestra una vez más su falta de sensibilidad.

Llevamos dos años igual, dos años de dejadez y de abandono a las familias por parte del gobierno local que no da soluciones, ni está a la altura de las circunstancias en estos momentos tan complicados para todos.

Ferrol tiene la tasa de paro más alta de las grandes ciudades de Galicia, (20%), tiene la tasa de actividad y tasa de empleo más bajas de Galicia (43,5% y 35,7% respectivamente). El 25% de las personas que viven en Ferrol se encuentran en riesgo de pobreza, en el último año pasamos de ser la segunda ciudad con mayor tasa a liderar las ciudades gallegas en riesgo de pobreza. Y ante estos datos el gobierno de Mato mira para otro lado, en lugar de dar respuesta a los problemas diarios de las familias cada vez más vulnerables».

«En nuestra ciudad no se promueve desde el Concello la igualdad. Hace 20 días desde el Grupo Popular presentamos al gobierno de Mato mejoras en el servicio de los campamentos tanto urbanos como del rural, ampliando entre otras cosas el número de plazas, horario y dotación de medios que refuercen las medidas sanitarias. A día de hoy no sabemos si las han aceptado o no, la callada por respuesta sigue

siendo la tónica habitual de este gobierno». “La transparencia brilla por su ausencia, da igual el tema, si afecta a niños, o mayores, a obras o proyectos; el gobierno de Mato está desbordado, es incapaz de gestionar y los ferrolanos pagan las consecuencias”, lamentó la concejala Elvira Miramontes.