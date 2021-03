El Concello celebrará el 22 de abril un congreso de expertos para divulgar la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial

El Concello de Ferrol celebrará el día 22 de abril en el Teatro Jofre el Congreso ‘Ferrol. Destino Patrimonio Mundial’, una cita que reunirá a expertos y especialistas en la candidatura ‘Ferrol, Porto da Ilustración’ a Patrimonio Mundial con el fin de divulgar la propuesta ferrolana entre la ciudadanía, ahondar en el estado actual del expediente, abordar las potencialidades de la ciudad y conocer experiencias de otras ciudades, como Córdoba, que ya cuenta con dicho título.

La concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez Montero, explicó esta mañana que se trata de una iniciativa conjunta entre su departamento y el de Turismo y Promoción Económica, que dirige María Teresa Deus. El congreso es una actividad enmarcada en el proyecto MMIAH (Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast), liderazgo por el Concello de Ferrol e integrado por otros ocho socios: Cádiz, Ílhavo (Portugal), Plymouth y Liverpool (Inglaterra), Caen y La Rochelle (Francia), y los de Limerick y Cork (Irlanda) que busca la recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo, militar e industrial de la zona costera del Atlántico, recordó Martínez Montero, por lo que “a través de la celebración de este congreso queremos dar a conocer nuestra candidatura” que, dijo, “observamos que es desconocida para gran parte de la ciudadanía”. En este punto la concejala de Turismo y Promoción Económica, María Teresa Deus, explicó que “todos los bienes que integran la propuesta ferrolana también forman parte del inventario catalogado en el proyecto MMIAH, es decir, elementos patrimoniales militares, industriales y marítimos”.

En la jornada intervendrán Manuela Santos, decana de la Facultad de Humanidades de Ferrol; Carmen Pérez, presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) en Ferrol; Jordi Tresserras Juan y Alejandro Rodríguez Rodrigo, ambos redactores de la candidatura y el segundo vicepresidente de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), una organización internacional en el gubernamental asociada con la UNESCO; María Elvira Lezcano, profesora de la Escuela de Turismo de A Coruña; Rafael Pérez de la Concha, jefe de la Unidad de Turismo de Ayuntamiento de Córdoba y coordinador regional europeo sur-mediterráneo de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) y las concejalas Eva Martínez Montero y María Teresa Deus. La cita se podrá seguir vía streaming.

Divulgación también entre los escolares

El congreso del día 22 de abril es solo una de las acciones que el Concello de Ferrol va a desarrollar con el fin de llegar a la población y divulgar la candidatura de la ciudad a Patrimonio Mundial. La concejala anunció que el día 7, tras las vacaciones de Semana Santa, se activará un programa educativo que dará a conocer la propuesta ferrolana entre los escolares a través de actividades específicas y de una presentación que explicará el funcionamiento de la Unesco y de otras entidades que trabajan por la conservación del patrimonio y los detalles de la candidatura de la ciudad. Es una iniciativa a la que se invitaron a participar a institutos tanto públicos como concertados y por el momento participan los centros Concepción Arenal, Leixa, Sofía Casanova, Catabois, Compañía de María, Montojo y Cristo Rey. La iniciativa comenzará el día 7 en los centros Catabois y Concepción Arenal.

Con estas dos acciones “pretendemos divulgar la propuesta ferrolana y combatir el desconocimiento que tiene la población sobre la candidatura a Patrimonio Mundial de nuestra propia ciudad”, explicó la concejala.