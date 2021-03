Ferrol-Tras 5 meses de navegación regresó la fragata»Cristóbal Colón»

Eran las once y media de la mañana de este miércoles , día 31 de marzo,y tal como estaba previsto atracó en el muelle número 15 del del Arsenal Militar de Ferrol la fragata «Cristóbal Colón» (F-105) después de permanecer cerca de cinco meses fuera de su base ferrolana, integrada en la Segunda Agrupación Naval Permanente de la OTAN (SNMG-2) en el Mediterráneo, y que navegó junto a buques de marinas aliadas todas al mando del Contralmirante Manuel Aguirre Aldereguía.

Mientras la «Cristóbal Colón» iniciaba su entrada en la zona del Arsenal Militar después del municionado en la Estación Naval de la Graña, se podía oir a través de sus altavoces toda una serie de marchas militares y hacía sonar sus sirenas como saludo que eran contestadas por otros buques atracados en los muelles.

ACTO DE RECIBIMIENTO

Tras la maniobra de atraque, con la ayuda de remolcadores de la Armada, se celebró una sencilla ceremonia de recibimiento que fue presidida por el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Santiago Vila Barrón al que acompañaban los comandantes de las fragatas y los dos BAC surtos en el Arsenal.

Señalamos el acto como ceremonia sencilla puesto que para mitigar el riesgo de contagio y cumplir con la normativa de la Xunta de Galicia debido a la situación de alerta sanitaria con motivo de la pandemia del Covid-19 entre otras medidas no se autorizó la presencia de familiares de los miembros de la tripulación ni de personal militar salvo la pequeña comisión encargada del recibimiento. Asimismo, como solía ocurrir en otros casos de llegada de buques que habían permanecido en la mar durante varios meses, tampoco se contó con la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina.

La «Cristóbal Colón» salió el 4 de noviembre a la mar en demanda del puerto de Souda (Grecia), donde relevó a la fragata «Álvaro de Bazán». Durante su despliegue, la dotación ha participado tanto en ejercicios OTAN (ZEST 20 o Dynamic Manta 21) como en misiones reales patrullando por el canal de Siria o haciendo presencia naval en el Mar Negro.

SALUDO A LA TRIPULACIÓN

Una vez efectuadas las maniobras de atraque, a las doce menos cuarto subió a bordo el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Santiago Vila Barrón, que fue recibido por el comandante del buque, el capitán de fragata Juan Bautista Payá Martínez, y al que se le rindieron los honores de ordenanza por la guardia militar.

Seguidamente en cubierta ante una representación de la dotación el CN Vila Barrón pronunció unas palabras de saludo y «de reconocimiento por el gran trabajo realizado en unas condiciones complicadas por la pandemia y de agradecimiento por el gran esfuerzo hecho en estos meses».

«EXTRAORDINARIO TRABAJO REALIZADO» (Vila Barrón)

Les dio la enhorabuena «por el extraordinario trabajo realizado. Por haber sido capaces de mantener el barco operativo y libre de covid durante este período de tiempo y por el gran papel que han hecho y la contribución a la OTAN y al prestigio internacional de España».

«Para mostraros el reconocimiento y el agradecimiento de toda la Armada. Enhorabuena por un despliegue con unos resultados extraordinarios. Todo ha funcionado a la perfección pero sobre todo me gustaría destacar el que habéis sido capaces de integrar al staff facilitando su trabajo y haciendo que se sintieran como en casa. Esto tiene un mérito extraordinario y se que el el staff estaba muy agradecido por ello. Tengo noticias de lo bien que han estado a bordo y lo bien que han podido trabajar con todos vosotros.

Enhorabuena también por los magníficos resultados obtenidos en los ejercicios realizados. Todo eso ha tenido un beneficio enorme para el adiestramientos, las lecciones aprendidas, en el empleo de nuestros buques.

Enhorabuena en fin porque gracias a vuestro trabajo y esfuerzo realizado habéis conseguido dejar muy alto el prestigio de España y de la Armada.

Me consta que en la OTAN son muy conscientes y alaban el extraordinario trabajo que ha realizado la fragata «Cristóbal Colón» como el buque mando durante los pasados cinco meses. El despliegue además a nivel personal os ha servido a todos para mejorar vuestra experiencia, para enriqueceros como marinos, este tipo de despliegues son fundamentales en nuestra manera de sentir la mar, en nuestra manera de sentir los barcos, y al fin y al cabo..de nuestras vidas como marinos.

También quiero daros las gracias por vuestra entrega y vuestro compromiso con la Armada durante un despliegue de cinco meses de duración y con trabajos muy intensos».

Responsabilidad, compañerismo y unidad

«Daros las gracias también por vuestra responsabilidad, la de todos y cada uno de los miembros de la dotación que habéis sido capaces de mantener el virus covid fuera del barco impidiendo con una cuarentena en vuestros domicilios en el periodo de navidades.

Pero sobre todo quiero dar las gracias por vuestro compañerismo y por vuestro espíritu de unidad ya que gracias a ello habéis sido capaces de mantener muy alta la moral en un despliegue con unas condiciones muy duras porque no pudísteis salir del barco en estos cinco meses y por las condiciones y la difícil situación covid que se estaban viviendo en vuestras casas, en la que algunos miembros de la dotación han perdido a familiares y seres queridos y a los que quiero dedicar hoy un muy emocionado recuerdo

Por todo ellos repito, debéis estar muy orgullosos de lo conseguido en este despliegue y tenéis que presumir de ello ante vuestros amigos y familiares. Os deseo que tengáis un muy feliz encuentro con vuestras familias, que descanseis y que cogais fuerzas porque por la proa tenéis un próximo compromiso importantísimo para la Armada. Muchas gracias y repito mi enhorabuena a todos».

ENTREVISTA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Una vez finalizadas estas palabras el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Santiago Vila Barrón y el comandante de la «Cristóbal Colón» el capitán de fragata Juan Bautista Payá Martínez mantuvieron un encuentro con representantes de los medios de comunicación.

«Para la Armada es una enorme satisfacción recibir a la fragata «Cristóbal Colón» después de un despliegue de cinco meses con unos resultados extraordinarios yen los que ha estado integrada en la agrupación naval permanente SNMG-2». señalaba el CN Vila Barrón dejando el protagonismo al comandante de la «Cristóbal Colón».

Un despliegue exigente

Por su parte el CF Payá Martínez haciendo un balance general señaló que « ha sido un despliegue que empezó a principios de noviembre pero que realmente con este ambiente covid tuvo que iniciarse un poco antes, desde mediados de octubre la dotación no ha podido salir a dar ni un paseo por la calle y estamos ya a principios de abril.

La situación covid ha marcado un despliegue no duro, esa no es la palabra, sino exigente para la dotación, para el barco, ya que no se podían aprovechar los puertos de descanso, pero aun así muestro mi total satisfacción y orgullo con la dotación en concreto de mi barco y con todas las de la Armada que están perfectamente preparadas para estas situaciones y para otras mucho peores.

Eso con respecto al entorno con que nos hemos movido, en cuanto al despliegue el barco ha estado integrado en la SMG-2, una de las agrupaciones permanentes de la OTAN en la que España participa y lo primero que significa es el compromiso de España ante las organizaciones internacionales como es la OTAN y ante nuestros socios y aliados. Compromiso que hemos materializado con mas de cien días de mar en los que hemos efectuado labores especialmente de seguridad marítima, localización, detección y seguimiento de tráfico o actividades ilegales en todo el Mediterráneo, especialmente en zonas más complicadas como son el Mediterráneo oriental o el Mar Negro y además la presencia naval tanto del pabellón de la OTAN como especialmente del nuestro, la Bandera española que ha podido ondear con orgullo por toda esa zona».

Tareas de seguimiento por unidades rusas

« En el Mar Negro…no hubo sorpresa porque ya por todos los informes de inteligencia que tenemos tanto nacionales como de la OTAN sabíamos que las unidades rusas tienen mucha actividad en el Mar Negro y normalmente cuando entran agrupaciones o unidades de la OTAN realizan tareas de seguimiento, pero en ningún momento ha habido situaciones de hostigamiento ni de tensión lo que si que es verdad es que ha habido una presencia continúa, de cercanía, sobre las unidades de la OTAN. Una situación de seguimiento prácticamente permanente en toda nuestra estancia en el Mar Negro, pero insistió no ha habido situaciones de tensión ni de hostigamiento».

Fallecieron por Covid familiares de 19 miembros de la dotación

«Desgraciadamente durante estos ciento cincuenta días de despliegue, diecinueve personas de la dotación han perdido a familiares, algunos muy cercanos como padres, hermanos, incluso abuelos , han sido momentos duros que los hemos llevado con muchos apoyo a estas personas. Al fin y al cabo tantos días en la mar sin poder bajar lo que se forja es una gran familia a bordo y como todas las familias tienen sus momentos buenos y sus momentos malos pero siempre hay apoyo interno, entre todos, y afortunadamente estamos ya aquí muy orgullos , muy contentos y por supuesto deseando llegar a casa y ver a nuestros familiares, lo necesitamos».

DE NUEVO A LA MAR

La «Cristóbal Colón» volverá a salir a la mar a principios de mayo, para participar en el ejercicio Formidable Shield 21. Estas maniobras se organizan, entre otros, por el foro Maritime Theater Missile Defense (MTMD), el cual preside España hasta junio de este año. Durante este ejercicio, se comprobará la capacidad de interoperabilidad de nuestros buques integrados en una fuerza multinacional en un escenario de múltiple amenaza, y se practicará la detección y seguimiento de misiles balísticos así como la defensa contra misiles antibuque con lanzamiento real de misiles.

La F-105 contribuye a las operaciones aportando una elevada capacidad de defensa y detección aérea gracias a su sistema de combate AEGIS y al radar multifunción SPY-1D (V). La «Cristóbal Colón» es la quinta fragata de la clase «Álvaro de Bazán», una serie de fragatas multipropósito con capacidad para todo tipo de escenarios. Su dotación está compuesta por 220 hombres y mujeres, entre los que se encuentran un Equipo Operativo de Seguridad (de Infantería de Marina) y un helicóptero SH-60B.