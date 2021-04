El lago de As Pontes acoge la Copa de España de vela de la clase Vaurien

El lago de las Pontes acogerá este fin de semana la Copa de España Vaurien 2021, una prueba organizada por el Club de Vela Fluvial As Pontes en colaboración con Concello de As Pontes y la Real Federación Gallega de Vela.

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, agradece tanto el Club de Vela Fluvial As Pontes cómo a la Real Federación Gallega de Vela “su apuesta por el lago de As Pontes para acoger, de nuevo, una prueba en la que se darán cita los mejores regatistas de toda la geografía española, y permite poner en valor al lago artificial más grande de Europa, convirtiéndolo en un nuevo espacio de referencia para esta práctica deportiva”.

La prueba, en la que participarán cerca de 60 regatistas procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid e Islas Canarias. Entres los/las regatistas destacados estarán navegando en el lago de As Pontes los actuales campeones de España y campeones de la última Copa de España disputada, Francesco Zampacavallo y Carlos Francés (RCN Valencia), los actuales campeones gallegos, Pablo Cabello y David Fernández (RCN Vigo), y Alain Arri y Alexander Diaz (CN Hondarribia), ganadores de la Copa de España 2018 también disputada en el lago de As Pontes, y las tres hermanas González Esteban (RCN Vigo) dominadoras durante los últimos años de las categorías femenina y juvenil.

El Club de Vela Fluvial As Pontes competirá con 5 barcos, 2 en categoría absoluta, con Roi García y Noemí Casal y con Nano de Andrés y Carlos Lefler. También competirá con 3 barcos en categoría juvenil con las regatistas Marta Torres y Ana Lefler, con Javi Martínez y Nano Torres y, finalmente, con Marta Torres y Teresa Cabello.

La regata se disputará entre los días 1 y 4 de abril con siguientes horarios y actividades. El día 1 de abril se procederá a la medición de aparatos, verlas y barcos, el día 2 de abril, a partir de las 15:00 horas, comenzará la competición con la disputa de un máximo de 3 mangas, el 3 de abril, a partir de las 12:00 horas, se retomará la competición con la disputa de un máximo de 4 mangas y ya el domingo, 4 de abril, a partir de las 12:00, se iniciará ultimo día de competición que culminará a las 17:00 horas con la entrega de trofeos.

La disputa de la regata está totalmente regida por el protocolo general de prevención covid-19 de la Real Federación Española de Vela, así como el desarrollo del mismo para esta regata, realizado por el Club organizador y aprobado por la Secretaría General para o Deporte de la Xunta de Galicia.