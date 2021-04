Narón-El PP solicita a TEGA-PSOE que habiliten 1.500.000€ que no fueron utilizados en «Narón impulsa»

«La propuesta presentada en el pleno celebrado el 25 de marzo el grupo Popular pide que los remanentes de la línea de subvenciones Narón Impulsa de aproximadamente 1.500.000€ se inviertan en los autónomos y pymes de Narón para minorar la destrucción de empleo y reactivar la economía local» señala el PP naronés en un comunicado.

«Nos sorprende que el gobierno local nos pida que retiremos esta propuesta sin presentarnos una alternativa que garantice su compromiso con estos sectores y que nadie se va quedar atrás» indica Mar Blanco, concejala del grupo Popular, quien se pregunta si el gobierno formado por TEGA-PSOE ha hecho el ejercicio de saber porque no se han utilizado todos los fondos.»

«¿Será porque las cuantías por empresa eran demasiado pequeñas? ¿Será porque los

requisitos exigidos eran poco realistas? ¿Será que la burocracia que exigían

imposibilitaba a muchos negocios acceder a ellas?. Les corresponde hacer este análisis.

Por nuestra parte seguimos apostando por los autónomos y pymes de Narón

proponiendo que estos fondos que han quedado sin utilizar se inviertan en los que ahora mismo lo necesitan. Subvenciones directas, a fondo perdido, para hacer frente a los gastos fijos que están ahogando a los empresarios: alquileres, suministros, seguros, … y que además todo ello se haga con la menor burocracia posible para reducir los plazos a los mínimos imprescindibles y que las ayudas lleguen cuanto antes» dice la edil popular.

«Apostamos también por que se tenga en cuenta las características especiales de un sector como es el de los artistas, que llevan ya un año sin facturar y a las mujeres, que son el colectivo que más acusa la destrucción de empleo ante cualquier crisis.

No puede ser que los remanentes del Concello sigan aumentando y los naroneses, que siguen pagando sus impuestos aún sin tener actividad o teniéndola limitada no se puedan beneficiar de ellos.

Nuestra propuesta intenta no dejar a nadie atrás y además que esta actuación no lastre la economía del Concello. Es cuestión de voluntad política, no de fondos».

El grupo Popular pide a TEGA-PSOE «que reaccione. Un Concello que tienen más de 8

millones de euros de remanentes no puede seguir mirando hacia otro lado, olvidando

a los sectores que en estos momentos peor los están pasando» finaliza el comunicado.