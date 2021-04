A CIG lamenta que Navantia utilícese para a «recolocación» de cargos

A CIG criticou, ante un novo cambio na Presidencia, que Navantia utilícese como «unha empresa de recolocación de cargos para a ocupación de afíns á ministra ou o ministro de quenda», o que «diminúe a súa capacidade de desenvolvemento» e afecta á súa «credibilidade, seriedade e seguridade» ante potenciais clientes.

Así se pronunciou, nun comunicado, despois de que o Goberno nomease á presidenta de Navantia, Belén Gualda González, como nova responsable da Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cargo que levaba vacante desde outubro de 2019.

A este respecto, o sindicato advertiu de que, independentemente da persona escollida para asumir a Presidencia do estaleiro, «non é serio nin responsable» que este cargo fose ocupado por catro responsables en catro anos.

Así, criticou que teña lugar esta situación nun período no que se aborda «un plan que pretende marcar o futuro de Navantia» e preguntouse como afectará á «credibilidade, seriedade e seguridade» mostradas ante potenciais clientes de cara á adxudicación de contratos.

Neste sentido, reprobou que Navantia aseméllese a «unha empresa de recolocaciones de cargos para a ocupación de afíns á ministra ou o ministro de quenda», o que «diminúe a súa capacidade de desenvolvemento», o que se preguntou se, en lugar da procura de «responsables competentes», representa «o escuro obxectivo» perseguido mediante o nomeamento do seu presidente.

Na mesma liña, CIG lembrou que non confiou no anuncio da última presidenta ao asumir o cargo, que asegurou que buscaba «deixar a compañía nunha mellor situación da que estaba» e achegarlle «estabilidade». Así, resaltou que a súa etapa na Presidencia foi «tan breve» como a súa presentación.

Tamén sinalou as substitucións que leva na organigrama da empresa o cambio de presidente e reprobou que os cargos de responsables de departamentos como Prensa e Protocolo sexan asumidos por «persoas de fóra» pese ao «sobrado coñecemento» das pertencentes á empresa.

CRÍTICAS AO GOBERNO

Así as cousas, a CIG denunciou que o Goberno «non toma en serio a súa empresa» ao «xogar co seu futuro». De feito, remarcou que a ría de Ferrol permanece «sen carga de traballo» e sen un plan de investimentos para as novas instalacións. Tamén chamou a aclarar se se cumprirá o cronograma da fragata F-110, o que resulta «irrenunciable» para a comarca e a industria auxiliar.

En todo caso, sinalou que se esperan «malos agoiros» dado que a presidenta que rexeitou a construción das novas instalacións co dique agora é a responsable do accionista da empresa, así como debido a que o nomeamento do novo presidente causará un «parón» nas «poucas actividades da factoría».

Así mesmo, a central sindical criticou que os cargos políticos da comarca «miren para outro lado», «eludindo responsabilidades» coa zona.