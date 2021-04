El Club Baile Deportivo Narón vuelve a destacar en los Campeonatos de España de danza coreográfica

El pasado domingo se celebraron de forma online los Campeonatos de España de danza coreográfica, organizados por la Federación Española de Baile Deportivo, en una prueba con la que se daba por finalizada la temporada 2020.

El club naronés volvió a destacar por los espléndidos resultados y de una forma más especial por dos de sus equipos que se proclamaron Campeones de España, como es el caso de Narón Kids, consiguiéndolo por quinta vez en la máxima categoría; y No Limits, en la categoría avanzados, ascendiendo a la máxima categoría.

A estos resultados hay que sumarles el tercer puesto de Dance Girls, en categoría avanzados; los cuartos puestos de New Generation y Dance It, ambos en categoría iniciados, como el octavo puesto de Little Dancer, en categoría avanzados.

Desde la entidad quieren felicitar el esfuerzo realizado a todos sus deportistas en este año tan complicado y por los magníficos resultados obtenidos en la prueba más importante del año.