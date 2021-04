El Baxi Ferrol da el primer paso para el ascenso ante el Advisoria Maresme

El Baxi Ferrol sigue sin bajar el pie del acelerador, superando los nervios del primer partido en la fase de ascenso a la Liga Femenina, al imponerse al Advisoria Maresme por 69-78, disputado en la mañana del jueves, en el Pabellón Europa (Leganés).

El partido empezaba con las catalanas empezando fuerte, con tres triples en los primeros minutos, aunque las ferrolanas conseguían hacerles frente para no irse del marcador, con un parcial inicial de 9-5. A pesar de este inicio, con el paso de los minutos las jugadoras del Baxi Ferrol fueron recortando distancias, a pesar de encontrarse con un Advisoria Maresme con mucha efectividad de cara el aro y aprovechando los huecos en defensa, conseguían ponerse por delante por primera vez a falta de un minuto, aunque su rival volvía a darle la vuelta en los últimos segundos, dejando el marcador en 18-17 al final del primer cuarto.

Tras los primeros minutos de descanso, el Advisoria Maresme seguían atinadas en los triples, volviendo a ampliar distancias poniéndose seis puntos por delante con el 25-19, pero las jugadoras ferrolanas iban poco a poco haciendo su juego, encontrándose más cómodas y más efectivas, en un segundo cuarto con mucha igualdad, pero al descanso lograba el Baxi Ferrol irse por delante por 34-36.

A la vuelta de los vestuarios el Baxi Ferrol daba un paso adelante, sacando el modo apisonadora que tuvo durante muchos partidos de la liga regular, empezando con un parcial de 0-4, mejorando su juego en ataque, como en defensa, con muchas recuperaciones, logrando su máxima diferencia hasta el momento, con nueve puntos arriba, algo que mantendrían hasta el final del cuarto, con 48-57.

Quedaban diez minutos por delante y las ferrolanas sabían que no se podían confiar, ante un Advisoria Maresme que no bajaba los brazos en ningún momento, con el objetivo de intentar dar la sorpresa, pero el Baxi Ferrol no quería sustos, continuando con su buena efectividad en los lanzamientos desde el triple, llegando a abrir más las distancias hasta ponerse con una ventaja de 14 puntos. En los últimos instantes y ya con la victoria en el bolsillo, las catalanas pudieron recortar un poco las diferencias, pero el Baxi Ferrol se llevaba el partido por 69-78.

Con esta victoria, la 27º de la temporada, las ferrolanas dan el primer paso para lograr el ascenso en esta temporada. Buscarán su pasaporte al partido decisivo este sábado, a las 11:00, donde jugarán ante CB Jairis.