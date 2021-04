El Baxi Ferrol de menos a más ante UCAM Primafrío Jairis y jugará el partido decisivo por el ascenso

El Baxi Ferrol se jugará el ascenso este domingo todo a un partido, tras imponerse este sábado al UCAM Primafrío Jairis por 77-62, en el segundo partido de la fase final de la Liga Femenina 2, disputado en la mañana del sábado, en el Pabellón Europa (Leganés).

El encuentro empezaba con las murcianas con mucha efectividad en los lanzamientos de tres puntos, endosando un parcial de 2-11 a las ferrolanas en los primeros tres minutos. En el UCAM Primafrío Jairis había conocidas de las ferrolanas como las ex jugadoras Marta Tudanca y Marta Miscenko, o la hermana de Dynn Leaupepe, Lynn. Las jugadoras del Baxi Ferrol llegaron a estar cinco minutos sin anotar, encontrándose una y otra vez con la defensa de su rival, que además continuaba con buena efectividad desde el triple, con cinco triples en los primeros diez minutos, lo que hacían que se llevasen el cuarto por 15-25.

Las ferrolanas no se ponían nerviosas y no tardaban en devolverles la moneda al UCAM Primafrío Jairis, poniéndose a cuatro puntos, al dejar a las murcianas sin ver el aro en los primeros cuatro minutos del segundo cuarto, mientras que al llegar a la medianía ya se ponían por delante por primera vez con el 28-27, gracias a triples casi seguidos de Natalia Rodríguez y Patri Cabrera, llevándose no solo el cuarto por un contundente 23-9, sino también que se iban por delante al descanso con el 38-34.

Quedan veinte minutos y todo podía pasar, al estar el partido muy abierto hasta ese momento, pero el Baxi Ferrol se encargaba de disipar rápidamente las dudas con una rápida circulación de balón, empezando a distanciarse en el marcador, principalmente con la buena efectividad desde la línea de tres por parte de Brooke Salas, Dynn Leaupepe y Patri Cabrera, como también en la acumulación de faltas de las jugadoras clave del UCAM Primafrío Jairis, lo que hacían que las ferrolanas ya se fueran al final del cuarto con un contundente 62-46.

El último cuarto continuaba con la misma historia, con las ferrolanas teniendo el control del partido, saliendo la figura de Patri Benet como organizadora del juego, con puntos y asistencias, ante un conjunto murciano que intentaba recortar distancias, pero se encontraba una y otra vez con la buena defensa del Baxi Ferrol, consiguiendo llevarse el partido al hacer definitivo el 77-62.

Gracias a esto, el Baxi Ferrol consigue su 28º victoria de la temporada y disputará la final por el ascenso, que tendrá lugar este domingo, a las 16:00 horas, en el Pabellón Europa (Leganés), ante el Osés Construcción Ardoi, al que ya se han impuesto en sus dos partidos en la liga regular en esta temporada.