El Valdetires Ferrol lo da todo ante Txantrea, a pesar de las bajas, cediendo el invicto

El Valdetires Ferrol, como se dice en el argot deportivo, ha caído de pie en su visita ante la UDC Trantrea, por 4-3, en la 4º jornada del subgrupo 1C de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Arrosadía (Pamplona).

El partido empezaba con las ferrolanas intentando dar el primer susto con un tiro de Carol en la frontal del área por raso que lograba evitar María bajo palos, mientras que Nerea Urra se pudo adelantar poco después a las pamplonesas con un tiro desde la línea de fondo que despejaba Andrea, pero el balón iba para dentro, obligando a Susi a sacarlo bajo palos. Finalmente las que se ponían por delante eran las del Valdetires Ferrol con un gol de Diana dentro del área al aprovechar una buena combinación de Susi tras un robo, aunque la alegría tan solo duraba unos segundos, lo que tardaba Yarima en sacarse de la manga una volea en el borde del área tras un saque de esquina, anotando por toda la escuadra el 1-1.

El partido estaba igualado y disputado, a pesar de que las ferrolanas notaban las bajas sobre la pista de Erika, por motivos laborales; como de Sheila, por lesión y esto lo intentaba aprovechar la UDC Txantrea para buscar otro gol, teniendo una buena ocasión Goretti con un tiro en la frontal que despejaba Andrea y tan solo unos segundos después era Cintia quien lo intentaba en el otro lado, tras un buen robo de Diana, pero una jugadora local lograba despejar el balón.

Las pamplonesas estaban presionando a toda la pista y, gracias a esto, lograban ponerse por delante aprovechando una buena recuperación en media pista, recibiendo Eider una buena pared, logrando regatear a Andrea en el área y anotar de tiro cruzado. Las ferrolanas quisieron dar rápido la réplica, intentando sorprender con un tiro de Carol desde media pista que lograba evitar María bajo palos.

Con el paso de los minutos el juego se calmaba, pasando a disputarse en media pista, con el juego más disputado, lo que hacía que las ocasiones brillaran por su ausencia, mientras se entraba en la recta final del periodo, intentándolo Diana para las ferrolanas con un tiro desde la frontal, en una buena jugada de equipo al primer toque que se iba fuera por poco, mientras que las locales tenían una doble oportunidad de Yarima en la frontal que evitaba Andrea, la cual segundos después sacaba una gran mano con un tiro de Ainhoa en el borde del área.

Se llegaba al último minuto de periodo y las ferrolanas no desaprovechaban las ocasiones que tenían, con un gol de Diana de falta directa desde la frontal del área, estableciendo el 2-2, aunque la UDC Txantrea pudo volver a ponerse por delante en los últimos segundos con un tiro de Goretti al palo desde la frontal, pero con este empate se iban al descanso.

Tras la reanudación, las jugadoras del Valdetires Ferrol querían empezar fuerte, con un pase entrelíneas al segundo palo de Carol a Diana, la cual no llegaba por muy poco, aunque en la siguiente llegada, casi de manera similar, era Paula la que se quedaba sola en la frontal del área, batiendo a María de tiro cruzado colocado al palo, anotando el 2-3.

Las locales querían tener el balón y el Valdetires Ferrol basaba su juego en media pista, aunque cada vez que llegaban a puerta lo hacían con peligro, como en un rechace dentro del área que aprovechaba Lucía, pero la portera María lograba sacar una gran mano para evitar el que sería el primer gol de la joven jugadora con su equipo.

El partido poco a poco empezaba a tener más ritmo y eso, sumado al cansancio que estaban acumulando las jugadoras ferrolanas, lo aprovechaba bien la UDC Txantrea, con un gol de Eider al segundo palo en una rápida jugada de equipo que estuvo a punto de evitar Susi. Este gol motivaba a las locales, que se lanzaban al ataque, como también lo intentaban en jugadas de estrategia, logrando encontrar el premio en una jugada de saque de esquina, con un gol de Ana al segundo palo, dándole nuevamente la vuelta al marcador con el 4-3.

Las jugadoras ferrolanas no se venían abajo, intentando buscar el gol que permitiera un nuevo empate, teniendo Diana una buena ocasión con un tiro en el borde del área por alto que despejaba la portera, pero la UDC Txantrea quería tener el balón para ampliar distancias y no llevarse sustos, mientras que el Valdetires Ferrol esperaba en el centro de la pista, por lo que en los últimos minutos Andrea salía de su portería para jugar de cinco, llegando a tener una gran ocasión a falta de pocos segundos, con un balón largo de Carol a Diana al segundo palo, pero la hoy capitana ferrolana no llegaba por muy poco, por lo que finalmente este 4-3 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 45 puntos y 2,5 puntos en el coeficiente, continuando en lo más alto de la tabla. Para la próxima jornada, que se disputará el fin de semana del 24 de abril, las ferrolanas visitarán al Viuda de Sanz Gora Bilbao, empezando la segunda vuelta de este subgrupo.

UDC Txantrea: María, Maite, Nerea Vidaurre, Ainhoa, Ana – también jugaron – Nerea Urra, Goretti, Andrea, Eider, Yarima, Nerea Sanesteban y Yessi Gascón.

Valdetires Ferrol: Andrea, Carol, Diana, Susi, Yanira – también jugaron – Cintia, Lucía y Paula.

Árbitros: Sergio Mugueta Lascarro y Lander Pérez Recalde, junto con Ana Devora Illundain como árbitro asistente (Comité navarro). Sin amonestaciones.

Goles: 0-1 Diana min.3, 1-1 Yarima min.3, 2-1 Eider min.8, 2-2 Diana min.19, 2-3 Paula min.23, 3-3 Eider min.29, 3-4 Ana min.31.

Pabellón: Arrosadía (Pamplona).