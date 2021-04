Narón-«El Covid pasa factura pero esperamos un tiempo de prosperidad» (David Pita edil PSdG-PSOE)

José David Pita Breijo es miembro de la corporación municipal de Narón. Afiliado al PSdG-PSOE naronés desde el año 2005 formó parte de la ejecutiva local desde 2006 al 2019. Y precisamente en el 2029 formó parte de la candidatura a las municipales y resultó elegido edil. Ya con el acuerdo con Terra Galega y tras formarse el nuevo gobierno local desempeña el cargo de responsable de promoción y gestión de polígonos industriales, promoción económica e infraestructuras públicas.

David Pita (Narón-1982) es economista, licenciado en administración y dirección de empresas por la Universidad de A Coruña, postgrado en Auditoría de cuenta, título de gestor administrativo del Estado y con experiencia empresarial en Banca, Departamento administrativo de Constructora y actualmente Secretario en la Cofradía de pescadores de Barallobre.

Y con él, en conversación abierta y sin cuestionario previo charlamos «de lo divino y de lo humano» y durante la entrevista comprobamos que siempre habla en positivo, que reconoce la situación y que no pierde la esperanza por salir pronto de la misma

CONSTRUIR EL MODELO DE CIUDAD

-GA.- Ante todo, usted es un edil “de los nuevos”, ¿satisfecho de su incorporación a la corporación municipal?

-JDPB.-«La verdad es que sí, después de 15 años de militancia y trabajo desde la base del partido socialista, tengo la oportunidad de trabajar para los/as vecinos/as de Narón para poder llevar las ideas de la ciudadanía y las nuestras para construir el modelo de ciudad que queremos. También mejoramos resultados y eso siempre es gratificante y te da ese incentivo para trabajar sin descanso».

-GA-. Incorporación que además supuso también la de su grupo municipal al equipo de gobierno….

-JDPB.-«El partido socialista es un partido de gobierno, es desde el gobierno desde donde puedes desarrollar propuestas e iniciativas para mejorar Narón, dentro de las directrices del partido que promovían gobiernos de coalición de izquierda, después de consultar con toda la candidatura y militancia que trabajó activamente en la campaña acordamos entrar en el gobierno y alcanzar un acuerdo político en base a los programas de cada partido».

-GA.- ¿Difícil mantener un gobierno con dos grupos como el suyo del PSdeG-PSOE y el de TEGA?

-JDPB.-«Realmente no somos lo mismo, aunque nuestros programas sean similares, pues conocemos bien las necesidades de nuestro municipio. El debate y las discrepancias puntuales existen porque no siempre coincidimos en lo que es prioritario, pero somos capaces de llegar a puntos de encuentro y sacar adelante actuaciones que favorecen el funcionamiento y desarrollo de Narón. El clima habitual es bueno, de cordialidad y respeto».

LA COMARCA LO ESTÁ PASANDO MAL

-GA- Usted desempeña la labor de edil de promoción económica, ¿Cómo ve en la actualidad los distintos sectores económicos del municipio?

-JDPB.-«La comarca lo está pasando mal, no sólo por el Covid-19 que está afectando a todo el mundo, si no por las diversas industrias que se están desmantelando y Narón no es ajeno a ello ya que, como bien sabemos, recoge la mayor parte de la industria auxiliar de Navantia en sus polígonos industriales, así como otras empresas que han sido cerradas, por lo que se ve afectado en la misma medida.

Esperamos que el fin de la pandemia, la próxima construcción de las F-110, la renovación de los astilleros y los fondos Next Generation de Europa creen una palanca en la comarca que nos aúpe de nuevo a una nueva prosperidad y en particular a nuestra ciudad».

-GA.- ¿El COVID realmente los ha perjudicado?

-JDPB.-«Ni en mayor, ni en menor medida que al resto de Concellos de Galicia, digamos que es un efecto común a todos y cada uno de los ciudadanos y empresas. Pero indudablemente pasó y pasa factura.

Debo destacar que todos aportamos algo, desde el gobierno local hasta el gobierno central, y ahí está el tema de los ERTES, nadie puede dudar que aun con algunos pequeños fallos han sido, son, un escudo de defensa tanto para las empresas como para trabajadores. Pienso ha sido un acierto del gobierno central y una clara ayuda ante la situación tan mala creada por el Covid».

APOYO A SECTORES

-GA.-A pesar de la pandemia su concejalía desarrolló todo una serie de actividades precisamente en apoyo a sectores, nos detalla los principales?

-JDPB.-«Desde que entré de Concejal dejé muy claro que la necesidad de venta de suelo industrial para crear puestos de trabajo tiene que ser fundamental, por lo que se desarrollaron varias apuestas publicitarias y de promoción en ese sentido, así como la apuesta por atraer inversores, las distintas subvenciones a empresas sacadas,….

También se hicieron muchas actividades para otros sectores como el del comercio, con el estudio del comercio local, la campaña Merca en Narón o la campaña de navidad.

Otros sectores el de la hostelería también contó con apoyo pues se hicieron diversos cursos de elaboración de tapas, coctelería, cocina sana y nutritiva, manipulador de alimentos y en el sector primario con cursos de conservas, de algas y de elaboración de sushi, de olivares, el curso de mariscos de la ría, el foro de la ría y los vídeos de elaboración de productos de la ría».

-GA.-Dentro de esos apoyos destacan las campañas, como la de nadal, ¿continuarán?, ¿cuales serán las actividades más inmediatas programadas?

-JDPB.-«Sí, seguimos apostando por la promoción del comercio local, hostelería y sector primario. En este sentido estamos desarrollando una serie de actuaciones subvencionadas por el Golfo Ártabro para dar a conocer los productos de la Ría, actualmente por la situación del Covid nos vemos un poco mermados de capacidad para realizar eventos pero si la situación mejora hay muchos que verán la luz en próximas fechas».

UN VIVERO DE EMPRESAS

-GA.- Todavía queda tiempo de gobierno local, ¿Cuáles son sus proyectos a más largo plazo?

-JDPB.-«Como bien decía el desarrollo y venta de las parcelas de los polígonos es un proyecto muy ambicioso y que requiere mucha atención, el desarrollo de diversas actuaciones en seguridad y la posible creación de un vivero de empresas industrial, por ejemplo, son proyectos de mucho calado que confío en ver hechos realidad».

-GA.- Y de todos ellos… ¿su proyecto estrella?

-JDPB.-«Si logramos realizar el vivero de empresas industrial y seguir con la promoción para la venta de las parcelas del polígono Río do Pozo creo que sería una gran meta, pues generar empleo es algo primordial para nuestro municipio y para la Comarca».

-GA- ¿Se contemplan en los nuevos presupuestos apoyos claros a sectores como el comercio, la hostelería…?

-JDPB.-«La pandemia del Covid-19 que empezó en Marzo del año pasado fue un duro palo para todas las empresas y ciudadanos de todo el mundo, el gobierno de España supo atajar la situación, como ya señalé con la fórmula de los ERTES que aún sigue en vigor, los ceses de actividad para autónomos , con la financiación de préstamos ICO y con los avales puestos a disposición, en Narón fuimos de los primeros en ver lo que venía encima y fuimos capaces de crear el -Narón Impulsa- con 3.000.000 euros a disposición de las empresas y autónomos del municipio desde el área de promoción económica, una cifra récord para la dimensión del mismo con el que no queríamos dejar a nadie fuera y así fue, también la Diputación de A Coruña supo ver que había que tomar medidas y sacó los PEL REACTIVA para los Concellos, al cual Narón se sumó sin dudarlo y así seguiremos ante la posibilidad de acuerdo con otras administraciones.

A lo largo de este año habrá más novedades para el apoyo de todas las empresas que se vieron mermadas por el Covid, ya hemos bonificado las terrazas para este año, así como el saneamiento y las basuras. Somos un grupo que nos gusta escuchar a los diferentes colectivos para buscar soluciones consensuadas y así seguiremos».

DISPOSICIÓN DE LA DIPUTACIÓN

-GA.-Claro que también usted es responsable de otros sectores del gobierno local, recientemente mantuvo contactos en la diputación provincial…

-JDPB.-«Antes de nada agradecer la gran disposición de la Diputación de A Coruña a recibirnos para tratar los temas sobre Vías y Obras que había pendientes en el Concello. Dentro de mis competencias están las infraestructuras y por lo tanto debo preocuparme por ellas. Creo que fue una reunión muy buena para saber la situación de temas pendientes y darle un impulso a otras que parecía que estaban estancadas. Hay voluntad política y un gran trabajo técnico, por lo que hay buenas perspectivas para carreteras pendientes en la zona rural sobre todo».

-GA.-¿Difícil compaginar su labor profesional con la de concejal?

-JDPB.-«Ciertamente tengo que decir que no es fácil compaginar el trabajo, la política y la familia, el tiempo del día es limitado y el trabajo requerido es cuantioso, pero las ganas y la satisfacción del trabajo que se va haciendo te ofrece esa energía para dar todo lo que puedes para el bien de todos los/as vecinos/as, y por supuesto la familia siempre tiene su hueco y su lugar como no puede ser de otro modo».

-GA- Y mientras la oposición…¿cómo ve su labor en apoyo al grupo de gobierno?

-JDPB.-«Aunque la relación de los grupos de la oposición con el grupo socialista es fluida y buena, claramente somos muy diferentes, con algunos casi opuestos. En cuanto a política municipal decir que siempre vienen a remolque de las iniciativas y actuaciones del grupo de gobierno haciendo propuestas que, a veces, son menos ambiciosas que las que desarrollamos. Aún con eso considero que no hay un muro infranqueable como en otros municipios».

NARÓN VA A MÁS

GA.- Narón…va a más..¿.o con esto de la pandemia se ha estancado?.

-JDPB.-«Vemos como la ciudad va a más, la calidad de vida que se está creando para la ciudadanía es clara y se percibe. Cada vez más gente quiere venir a vivir a este Ayuntamiento donde las zonas verdes crecen, los parques públicos también, los servicios son cada vez mejores y en general ven un Narón que funciona».

-GA- Y con meses de adelanto,…ya pasaron los reyes, pero…¿qué pediría como tema urgente para Narón?

-JDPB.-«Industria para los polígonos, para que la comarca pueda tener empleo y estabilidad en su vida diaria para poder vivir con tranquilidad y con la calidad de vida y los servicios que le ofrece Narón. Y ya puestos, un centro integrado de formación profesional para dar la formación que precisa el tejido empresarial asentado en nuestro municipio».

–ooOoo–

Y sin más, aunque quedan preguntas pendientes para una próxima entrevista, dejamos la conversación con un naronés preocupado por su ciudad y con insistencia por la situación de sus ciudadanos. Nada mejor que desearle suerte en su cometido porque irá en beneficio de todos/as.