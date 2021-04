Narón-O Pazo acollerá esta fin de semana a representación dos espectáculos “Melancoholemia” e “Don Gaiferos”

O Pazo da Cultura de Narón acollerá esta fin de semana a representación de dous espectáculos teatrais, a comedia “Melancoholemia” e a obra de teatro musical “Don Gaiferos”, o sábado 17 e o domingo 18 respectivamente. As entradas poden adquirirse no despacho de billetes do Pazo ou na web do Padroado da Cultura: www.padroadodecultura.es ata completar o aforo permitido na actual situación sanitaria.

O sábado

A compañía Con de Tres Pés SL. trae a Narón a comedia “Melancoholemia”, obra de Antón Reixa e na que ademais actúa compartindo escenario con Antela Cid. Reixa interpreta a un paciente dunha institución mental que recibe aos convidados nunha sesión de portas abertas. A posta en escena complétase coa presencia de Antela Cid e tamén coa música de Cachopou, dirixidos polo dramaturgo vasco Fernando Bernués. A obra prevista para este sábado comezará ás 20.00 horas.

No domingo

Na xornada do domingo o Pazo acollerá un espectáculo dirixido a público familiar e infantil: “Don Gaiferos”, da compañía Monicreques de Kukas.

A partir das 18.00 horas poderase ver esta obra na que actores, monicreques e

músicos, a modo de opereta protagonizan un romance popularizado por Don Faustino Santalicese, no que incorporan cancións e músicas do folclore galego.

A historia conta un dos milagres atribuídos ao Apóstolo Santiago e narra a viaxe do peregrino francés Gaiferos de Monmartlan ata a súa morte aos pés do Santo na catedral de Santiago de Compostela. No seu camiño atopará diversos personaxes que representan os arquetipos das persoas que peregrinan a Compostela.