Narón- Comenzou un curso de «Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais»

Un total de quince mulleres de Narón e doutros concellos da comarca participan dende este martes nun curso de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, enmarcado no Programa Integrado de Emprego de Galicia que a Xunta concedeu á Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

O Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz acolle esta convocatoria, que se

desenvolverá de luns a venres en horario de 09:00 a 14:00 horas. As mulleres que

rematen este curso obterán un certificado de profesionalidade nun ámbito no que a

demanda de persoal é cada vez maior, como así o constata o elevado grao de inserción

laboral do alumnado das anteriores edicións, que nalgúns casos accedeu a un posto de

traballo antes de rematar o curso.

O Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca

de Ferrol, que comezou o pasado mes de novembro, diríxese a mulleres en situación dedesemprego empadroadas nos concellos de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño e que cumpran unha serie de requisitos estipulados na convocatoria. Nos vindeiros meses levaranse a cabo a través deste programa outras accións profesionalizantes, como Comercio, almacenaxe e loxística, Auxiliar de coidados e atención á infancia, Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais (tamén con certificado de profesionalidade), Carnizaría e chacinaría, Peixaría e Deseño gráfico, deseño de páxinas web e community manager.

Así mesmo, Informática para a busca de emprego, Emprendemento e cooperativismo, Entrevista laboral e Habelencias sociolaborais para a busca de emprego forman parte da formación transversal que se está levando a cabo nos concellos que forman parte do Programa Integrado de Emprego de Galicia. Ademais, tamén se impartirán outros sobre capacitación en Inglés, Informática básica, Mobilidade laboral, Coaching, intelixencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, Manipulación de alimentos e Prevención de riscos laborais.

A Xunta de Galicia e o Servicio Público de Empleo Estatal financian esta convocatoria, con 225.000 euros de 250.000 do seu custe total. Este programa ten unha duración de 12 meses e o seu obxectivo principal é achegar ferramentas ás participantes de xeito que melloren a súa empregabilidade e, polo tanto, a súa inserción laboral. Para acadar este obxectivo conxúganse accións individuais co persoal técnico do programa

(orientación laboral, asesoramento, itinerarios personalizados de inserción) con accións formativas tanto cualificantes (atención sociosanitaria, administración, comercio e loxística, peixaría, carnizaría…) como de tipo transversal (informática, idiomas, habelencias sociolaborais, talleres de busca de emprego, talleres de entrevista…).

Así mesmo, abórdase a prospección laboral mantendo contactos coas empresas da contorna para coñecer as necesidades actuais do mercado e as posibles ofertas de

emprego para poñelas en contacto coas usuarias do programa. O obxectivo mínimo de

inserción laboral da actual convocatoria do Programa Integrado de Emprego é do 35%.

As persoas interesadas en cara a incorporarse a vindeiras convocatorias poden indicalo expresamente na Oficina de Emprego, indicando o código 930, para que quede reflectido na súa demanda de servizos.